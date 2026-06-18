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6 Yaşındaki Kızının İstismarından Ceza Alan Tarikat Lideri Tahliye Sonrası Kahraman Gibi Karşılandı

6 Yaşındaki Kızının İstismarından Ceza Alan Tarikat Lideri Tahliye Sonrası Kahraman Gibi Karşılandı

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
18.06.2026 - 12:11
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Kızının 6 yaşından itibaren cinsel istismara uğramasına göz yumduğu gerekçesiyle 18 yıl 9 ay hapis cezasına çarptırılan Hiranur Vakfı kurucusu Yusuf Ziya Gümüşel, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Cezaevinden çıkan Gümüşel'in müritleri tarafından güller ve tekbirlerle adeta bir kahraman gibi karşılanması kamuoyunda büyük yankı uyandırdı.

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Türkiye gündemini sarsan ve uzun süre konuşulan 6 yaşındaki çocuğun istismarı davasında tutuklu bulunan Hiranur Vakfı kurucusu Yusuf Ziya Gümüşel, mahkemenin tutukluluk incelemesi sonucunda adli kontrol kararıyla tahliye edildi.

Türkiye gündemini sarsan ve uzun süre konuşulan 6 yaşındaki çocuğun istismarı davasında tutuklu bulunan Hiranur Vakfı kurucusu Yusuf Ziya Gümüşel, mahkemenin tutukluluk incelemesi sonucunda adli kontrol kararıyla tahliye edildi.

Kızı H.K.G.'nin çocuk yaşta evlendirilerek yıllarca cinsel istismara maruz kalmasına rıza gösterdiği gerekçesiyle yargılanan ve 18 yıl 9 ay hapis cezası alan Gümüşel'in serbest bırakılması, toplumun geniş kesimlerinde ve sivil toplum kuruluşlarında büyük bir tepkiye neden oldu.

Tahliye haberinin duyulmasının ardından cezaevi önünde toplanan kalabalık bir grup tarikat mensubu, Gümüşel'in çıkışını adeta bir kutlamaya dönüştürdü. Cezaevinden ayrıldığı sırada aracının etrafını saran destekçileri, uzun süre 'Tekbir, Allahu Ekber' sloganları atarak sevinç gösterilerinde bulundu. Kameralara yansıyan olayda, kalabalığın içinden birçok kişinin Gümüşel'e sarıldığı ve kendisine güller takdim ettiği görüldü.

İsmailağa Cemaati'ne bağlı vakfın merkezinde yer aldığı bu skandal, mağdur H.K.G.'nin şikayeti üzerine dava dosyasına giren ses kayıtları ve somut delillerle ispatlanmıştı. Olayın ortaya çıkmasının ardından başlayan hukuki süreçte, mağdur çocuğun evlendirildiği tarikat üyesi Kadir İstekli'ye 36 yıl, baba Yusuf Ziya Gümüşel'e ise 18 yıl 9 ay hapis cezası verilmişti.

İşte o anların görüntüleri:

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Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI
Gündem Editörü
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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