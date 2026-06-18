6 Yaşındaki Kızının İstismarından Ceza Alan Tarikat Lideri Tahliye Sonrası Kahraman Gibi Karşılandı
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Kızının 6 yaşından itibaren cinsel istismara uğramasına göz yumduğu gerekçesiyle 18 yıl 9 ay hapis cezasına çarptırılan Hiranur Vakfı kurucusu Yusuf Ziya Gümüşel, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Cezaevinden çıkan Gümüşel'in müritleri tarafından güller ve tekbirlerle adeta bir kahraman gibi karşılanması kamuoyunda büyük yankı uyandırdı.
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Türkiye gündemini sarsan ve uzun süre konuşulan 6 yaşındaki çocuğun istismarı davasında tutuklu bulunan Hiranur Vakfı kurucusu Yusuf Ziya Gümüşel, mahkemenin tutukluluk incelemesi sonucunda adli kontrol kararıyla tahliye edildi.
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İşte o anların görüntüleri:
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2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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