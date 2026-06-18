6 Yaşındaki Kızının İstismarından Ceza Alan Tarikat Lideri Tahliye Sonrası Kahraman Gibi Karşılandı

Kızı H.K.G.'nin çocuk yaşta evlendirilerek yıllarca cinsel istismara maruz kalmasına rıza gösterdiği gerekçesiyle yargılanan ve 18 yıl 9 ay hapis cezası alan Gümüşel'in serbest bırakılması, toplumun geniş kesimlerinde ve sivil toplum kuruluşlarında büyük bir tepkiye neden oldu.

Tahliye haberinin duyulmasının ardından cezaevi önünde toplanan kalabalık bir grup tarikat mensubu, Gümüşel'in çıkışını adeta bir kutlamaya dönüştürdü. Cezaevinden ayrıldığı sırada aracının etrafını saran destekçileri, uzun süre 'Tekbir, Allahu Ekber' sloganları atarak sevinç gösterilerinde bulundu. Kameralara yansıyan olayda, kalabalığın içinden birçok kişinin Gümüşel'e sarıldığı ve kendisine güller takdim ettiği görüldü.

İsmailağa Cemaati'ne bağlı vakfın merkezinde yer aldığı bu skandal, mağdur H.K.G.'nin şikayeti üzerine dava dosyasına giren ses kayıtları ve somut delillerle ispatlanmıştı. Olayın ortaya çıkmasının ardından başlayan hukuki süreçte, mağdur çocuğun evlendirildiği tarikat üyesi Kadir İstekli'ye 36 yıl, baba Yusuf Ziya Gümüşel'e ise 18 yıl 9 ay hapis cezası verilmişti.