250 Milyon İnsanın Kaderini Belirleyecek Dev Proje: Afrika'yı Çöle Karşı Koruyan 'Büyük Yeşil Duvar'

İlk etapta çölün güney sınırına kesintisiz bir ağaç şeridi çekme fikri öne çıksa da, tek tip ağaçlandırmanın çetin doğa koşullarına karşı sürdürülebilir olmadığı kısa sürede anlaşıldı. Günümüzde Büyük Yeşil Duvar; yerel halkın sosyo-ekonomik kalkınmasını merkeze alan, su hasadı teknikleri ve kuraklığa dayanıklı bitki türlerinin yetiştirilmesini barındıran çok daha kapsamlı bir yeşil mozaiğe dönüşmüş durumda. Bu modern yaklaşım, kırsal kesimde yaratılacak 10 milyon yeni istihdamla halka doğrudan gelir sağlarken, bölgedeki yoksulluğu silah olarak kullanan terör örgütlerine karşı da stratejik bir güvenlik kalkanı işlevi görüyor.

Ne var ki, 2030 hedeflerine ulaşma yolunda projenin önünde aşılması gereken devasa bariyerler duruyor. Aradan geçen yıllara rağmen planlanan dev onarımın henüz sadece beşte birlik kısmı tamamlanabilmiş durumda. Dünyanın en çalkantılı bölgelerinden biri olan Sahel kuşağında yer alan Mali, Burkina Faso, Nijer ve Sudan gibi ülkelerdeki bitmek bilmeyen siyasi krizler, askeri darbeler ve iç çatışmalar projenin hızını dramatik ölçüde kesiyor. Öte yandan, uluslararası toplum tarafından vaat edilen milyarlarca dolarlık fonların ağır işleyen bürokrasi yüzünden bir türlü sahaya indirilememesi ve büyük umutlarla dikilen milyonlarca fidanın aşırı sıcaklar ile yanlış sulama kurbanı olması, sürecin ağır aksak ilerlemesindeki temel etkenler olarak dikkat çekiyor.

Tüm bu bürokratik engellere, siyasi belirsizliklere ve acımasız doğa koşullarına rağmen umut yeşermeye devam ediyor. Senegal'in kurak topraklarında hayata tutunan 12 milyon ağaç, Etiyopya'nın 15 milyon hektarlık araziyi yeniden canlandırması ve Nijer'in yerel çiftçilerle yürüttüğü doğal yenilenme stratejisiyle 5 milyon hektar alanı tekrar üretime kazandırması, bu devasa projenin potansiyelini kanıtlayan en somut başarı hikayeleri olarak kayıtlara geçiyor. Zorluklar ne kadar büyük olursa olsun, Büyük Yeşil Duvar yavaş ama istikrarlı adımlarla ilerleyerek Afrika'nın kaderini değiştirecek en güçlü umut ışığı olmayı sürdürüyor.