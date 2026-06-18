250 Milyon İnsanın Kaderini Belirleyecek Dev Proje: Afrika'yı Çöle Karşı Koruyan 'Büyük Yeşil Duvar'
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Afrika kıtasını baştan başa saracak 8 bin kilometrelik Büyük Yeşil Duvar projesi, Sahra Çölü'nün amansız ilerleyişine karşı eşsiz bir direniş sergiliyor. Sadece bir ağaçlandırma hamlesi olmaktan öteye geçen bu devasa girişim; kuraklığın pençesindeki 250 milyon insanın hayatını, gıda güvenliğini ve tüm dünyanın iklim dengesini kurtarmak için zamana karşı yarışıyor.
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Afrika kıtası, insanlık tarihinin en iddialı ve hayati çevre projelerinden birine ev sahipliği yapıyor.
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Geçen zaman içerisinde projenin sahada uygulanma biçimi de önemli bir evrim geçirdi.
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2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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