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250 Milyon İnsanın Kaderini Belirleyecek Dev Proje: Afrika'yı Çöle Karşı Koruyan 'Büyük Yeşil Duvar'

250 Milyon İnsanın Kaderini Belirleyecek Dev Proje: Afrika'yı Çöle Karşı Koruyan 'Büyük Yeşil Duvar'

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
18.06.2026 - 08:46
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Afrika kıtasını baştan başa saracak 8 bin kilometrelik Büyük Yeşil Duvar projesi, Sahra Çölü'nün amansız ilerleyişine karşı eşsiz bir direniş sergiliyor. Sadece bir ağaçlandırma hamlesi olmaktan öteye geçen bu devasa girişim; kuraklığın pençesindeki 250 milyon insanın hayatını, gıda güvenliğini ve tüm dünyanın iklim dengesini kurtarmak için zamana karşı yarışıyor.

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Afrika kıtası, insanlık tarihinin en iddialı ve hayati çevre projelerinden birine ev sahipliği yapıyor.

Afrika kıtası, insanlık tarihinin en iddialı ve hayati çevre projelerinden birine ev sahipliği yapıyor.

Sahra Çölü'nün kıtanın kalbine doğru hızla yayılmasını durdurmak amacıyla hayata geçirilen Büyük Yeşil Duvar, Senegal'in batı kıyılarından başlayıp Cibuti'ye kadar uzanan 8 bin kilometre uzunluğunda devasa bir canlı kalkan oluşturmayı amaçlıyor. 2007 yılında Afrika Birliği'nin öncülüğünde 11 ülkeyle başlayan ve bugün 20'yi aşkın ulusun omuz verdiği bu girişim, basit bir fidan dikme kampanyası olmanın çok ötesine geçti. Proje artık, kuraklıkla boğuşan milyonlarca insanın yaşam alanını ve kıtanın geleceğini güvence altına almayı hedefleyen topyekun bir varoluş mücadelesi olarak görülüyor.

İklim krizinin etkilerinin her geçen gün daha sert biçimde hissedildiği coğrafyada, doğanın yıkımına seyirci kalınması halinde dev kum tepeleri tarım arazilerini tamamen yutma tehlikesi taşıyor. Uluslararası raporlarda sıkça yankı bulan '250 milyon' rakamı ise bu yaklaşan felaketin boyutlarını en net şekilde gözler önüne seriyor. Bu çarpıcı ifade, projeyle ulaşılmak istenen üç kritik eşiğin ortak simgesi durumunda. Birleşmiş Milletler verilerine göre, toprak bozulumuna karşı acil önlem alınmazsa yurtlarını kaybederek mülteci konumuna düşecek insan sayısı tam 250 milyona ulaşıyor. Bununla birlikte, projenin 2030 yılına kadar onarmayı vadettiği alan uluslararası ölçülerle 250 milyon akreye denk gelirken, yaratılacak yeni ekosistem sayesinde atmosferden emilmesi planlanan karbon miktarının da 250 milyon ton olacağı hesaplanıyor. Toprakların çoraklaşmasıyla başlayacak olan açlık sarmalının sadece bölgesel bir trajedi olarak kalmayacağı; yakın gelecekte Avrupa ve Türkiye gibi geçiş güzergahlarını derinden sarsacak küresel bir iklim mültecisi krizini tetikleyeceği öngörülüyor.

Geçen zaman içerisinde projenin sahada uygulanma biçimi de önemli bir evrim geçirdi.

Geçen zaman içerisinde projenin sahada uygulanma biçimi de önemli bir evrim geçirdi.

İlk etapta çölün güney sınırına kesintisiz bir ağaç şeridi çekme fikri öne çıksa da, tek tip ağaçlandırmanın çetin doğa koşullarına karşı sürdürülebilir olmadığı kısa sürede anlaşıldı. Günümüzde Büyük Yeşil Duvar; yerel halkın sosyo-ekonomik kalkınmasını merkeze alan, su hasadı teknikleri ve kuraklığa dayanıklı bitki türlerinin yetiştirilmesini barındıran çok daha kapsamlı bir yeşil mozaiğe dönüşmüş durumda. Bu modern yaklaşım, kırsal kesimde yaratılacak 10 milyon yeni istihdamla halka doğrudan gelir sağlarken, bölgedeki yoksulluğu silah olarak kullanan terör örgütlerine karşı da stratejik bir güvenlik kalkanı işlevi görüyor.

Ne var ki, 2030 hedeflerine ulaşma yolunda projenin önünde aşılması gereken devasa bariyerler duruyor. Aradan geçen yıllara rağmen planlanan dev onarımın henüz sadece beşte birlik kısmı tamamlanabilmiş durumda. Dünyanın en çalkantılı bölgelerinden biri olan Sahel kuşağında yer alan Mali, Burkina Faso, Nijer ve Sudan gibi ülkelerdeki bitmek bilmeyen siyasi krizler, askeri darbeler ve iç çatışmalar projenin hızını dramatik ölçüde kesiyor. Öte yandan, uluslararası toplum tarafından vaat edilen milyarlarca dolarlık fonların ağır işleyen bürokrasi yüzünden bir türlü sahaya indirilememesi ve büyük umutlarla dikilen milyonlarca fidanın aşırı sıcaklar ile yanlış sulama kurbanı olması, sürecin ağır aksak ilerlemesindeki temel etkenler olarak dikkat çekiyor.

Tüm bu bürokratik engellere, siyasi belirsizliklere ve acımasız doğa koşullarına rağmen umut yeşermeye devam ediyor. Senegal'in kurak topraklarında hayata tutunan 12 milyon ağaç, Etiyopya'nın 15 milyon hektarlık araziyi yeniden canlandırması ve Nijer'in yerel çiftçilerle yürüttüğü doğal yenilenme stratejisiyle 5 milyon hektar alanı tekrar üretime kazandırması, bu devasa projenin potansiyelini kanıtlayan en somut başarı hikayeleri olarak kayıtlara geçiyor. Zorluklar ne kadar büyük olursa olsun, Büyük Yeşil Duvar yavaş ama istikrarlı adımlarla ilerleyerek Afrika'nın kaderini değiştirecek en güçlü umut ışığı olmayı sürdürüyor.

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Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI
Gündem Editörü
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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