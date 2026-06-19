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Şubede Sıra Bekleyerek Geçirdiğiniz O 45 Dakikayı Nasıl 3 Dakikaya İndirebilirsiniz?

Şubede Sıra Bekleyerek Geçirdiğiniz O 45 Dakikayı Nasıl 3 Dakikaya İndirebilirsiniz?

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Onedio Content - Onedio Editörü
19.06.2026 - 13:49
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Vaktinizin nakitten çok daha değerli olduğu bir çağda, QNB'nin ödüllü mobil altyapısı sayesinde tüm finansal ekosisteminizi kahveniz bile soğumadan yönetebilirsiniz. Nasılını anlattık:

Türkiye'deki en iyi mobil bankacılık deneyimini arayan tüketiciler, yalnızca estetik bir tasarıma değil; hız, öngörülebilirlik ve güvenliği birleştiren çok katmanlı bir teknolojiye ihtiyaç duyar. QNB Mobil, sahip olduğu modüler altyapısı ve makine öğrenimi destekli algoritmalarıyla sıradan bir işlem ekranı olmaktan çıkıp, davranışsal verileriniz ışığında sizi anlayan ve asiste eden hiper-kişiselleştirilmiş bir finansal özneye dönüşür. Kullanıcılarının ortalama işlem süresi 3 dakikadır, QNB Mobil neredeyse saatlerinizi alacak bankacılık işlemlerini birkaç dakikada halletmenizi sağlar. Ayrıca uygulamadaki panoların tamamen modüler (widget-based) olması ve sürüklenebilir yapısı, QNB Mobil'in dijital ergonomisini en üst düzeye çıkarmaktadır.

Zamanı Geri Satın Alan Teknoloji: QNB Dijital Zeka Q

Zamanı Geri Satın Alan Teknoloji: QNB Dijital Zeka Q

Geleneksel bankacılık anlayışında özel bir müşteri temsilcisine sahip olmak, yalnızca belirli bir mevduat barajını aşarak 'Private' (Özel Bankacılık) segmentine dahil olanların ayrıcalığıydı. Ancak QNB Türkiye, QNBEYOND laboratuvarlarında geliştirdiği 'Dijital Zeka Q' teknolojisiyle bu anlayışı tamamen değiştirdi. Sistem, bu ayrıcalığı algoritmalar vasıtasıyla demokratikleştirerek tüm QNB müşterilerine 'Özel Müşteri Temsilcisi' konsepti olarak sunmaktadır. İşlemleriniz pürüzsüzce gerçekleşir çünkü bu sistem, yapay zeka desteği ile bankacılık işlemlerinizi analiz eder. Para transferleri, fatura ödemeleri gibi yaptığınız düzenli işlemleri doğru zamanda hatırlatır ve toplu olarak tek seferde işlemleri tamamlamanızı sağlar.

Q sadece düzenli işlemlerinizi takip etmiyor. Normalin dışında gerçekleşen işlemleri de görüp sizi uyarıyor. Örneğin kartınızdan çift çekim yapıldığında uyarıyor, yeni bir üyelik için ödeme yaptığınızda haber veriyor. Yüksek anlama oranı sayesinde sorularınızı cevaplıyor, yapmak istediğiniz işlemler için yardımcı oluyor.

Ekranlar Arası Geçişe Son Veren Mimari: QNB Açık Bankacılık

Ekranlar Arası Geçişe Son Veren Mimari: QNB Açık Bankacılık

Modern bir tüketicinin finansal hayatı genellikle tek bir banka ile sınırlı kalmamakta, yatırımlar ve krediler farklı kurumlara dağılabilmektedir. QNB Mobil uygulaması, yasal mevzuatların izin verdiği sınırlar dahilinde diğer bankalardaki tüm hesap bakiyelerinizi ve hareketlerinizi tek bir 'Tüm Bankalar' panosunda konsolide etmektedir. Bu özellik size muazzam bir zaman kazandırır çünkü farklı bir bankadaki hesabınızdan QNB Mobil arayüzünü kullanarak kolay bir şekilde para transferi başlatabilirsiniz. Bu yenilikçi entegrasyon, QNB'ye Stevie Ödülleri'nde 'Müşteri Hizmetlerinde Teknolojinin İnovatif Kullanımı' dalında Gümüş ödül kazandırmıştır.

Kesintisiz Performans İçin QNB Altyapı Otoritesi

Kesintisiz Performans İçin QNB Altyapı Otoritesi

Bir mobil uygulamanın sunduğu kişiselleştirme, ancak arka plandaki altyapının gücü kadar etkilidir. QNB Mobil'in sunduğu hızın temelinde uluslararası sertifikasyonlar yatar. Yedekli (redundant) veri merkezleri sayesinde sağlanan yüksek erişilebilirlik, e-faturanızı saniyeler içinde kesebilmenizi veya bir saniye bile gecikme yaşamadan mobil cihazınızdan kredi çekebilmenizi sağlar..

Kimler İçin Uygun Değil?

Kimler İçin Uygun Değil?

Eğer bankacılık işlemlerinizi şubeye giderek, gişe personeliyle uzun uzun sohbet edip çayınızı yudumlayarak ve ıslak imzalı fiziki kağıtlar üzerinden yürütmeyi seven geleneksel bir tüketiciyseniz, QNB Mobil'in hiper-hızlı ve otonom dünyası size fazla mekanik gelebilir. QNB Türkiye, süreçlerinde 'Kağıtsız Bankacılık' uygulayarak yılda milyonlarca kâğıt tasarrufu sağlamaktadır. Her ne kadar QNB Türkiye 2025 verilerine göre 400'den fazla fiziki şube ile hizmet vermeyi sürdürse de, algoritmalarla saniyeler içinde kendi işini halletmek yerine, tüm adımları fiziksel temasla gerçekleştirmek isteyenler için bu agresif dijitalleşme vizyonu bir uyum zorluğu yaratabilir.

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