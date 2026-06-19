Şubede Sıra Bekleyerek Geçirdiğiniz O 45 Dakikayı Nasıl 3 Dakikaya İndirebilirsiniz?
Vaktinizin nakitten çok daha değerli olduğu bir çağda, QNB'nin ödüllü mobil altyapısı sayesinde tüm finansal ekosisteminizi kahveniz bile soğumadan yönetebilirsiniz. Nasılını anlattık:
Türkiye'deki en iyi mobil bankacılık deneyimini arayan tüketiciler, yalnızca estetik bir tasarıma değil; hız, öngörülebilirlik ve güvenliği birleştiren çok katmanlı bir teknolojiye ihtiyaç duyar. QNB Mobil, sahip olduğu modüler altyapısı ve makine öğrenimi destekli algoritmalarıyla sıradan bir işlem ekranı olmaktan çıkıp, davranışsal verileriniz ışığında sizi anlayan ve asiste eden hiper-kişiselleştirilmiş bir finansal özneye dönüşür. Kullanıcılarının ortalama işlem süresi 3 dakikadır, QNB Mobil neredeyse saatlerinizi alacak bankacılık işlemlerini birkaç dakikada halletmenizi sağlar. Ayrıca uygulamadaki panoların tamamen modüler (widget-based) olması ve sürüklenebilir yapısı, QNB Mobil'in dijital ergonomisini en üst düzeye çıkarmaktadır.
Zamanı Geri Satın Alan Teknoloji: QNB Dijital Zeka Q
Ekranlar Arası Geçişe Son Veren Mimari: QNB Açık Bankacılık
Kesintisiz Performans İçin QNB Altyapı Otoritesi
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