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Paranız Mesai Yapsın! Uyurken Bile Para Kazanmanın Yolları

Paranız Mesai Yapsın! Uyurken Bile Para Kazanmanın Yolları

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Onedio Content - Onedio Editörü
19.06.2026 - 13:50
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Enflasyona karşı varlıklarınızı korumak ve büyütmek için ekran başında sabahlamanıza gerek yok. Profesyonel portföy yönetimi ile finansal özgürlüğünüz otomatik hallolsun!

Piyasaları anlık takip etme stresi, yatırımcıların en büyük enerji hırsızıdır. QNB Türkiye'nin sunduğu Kazandıran Günlük Hesap ve QNB Portföy'ün tematik yatırım fonları sayesinde, birikimleriniz siz günlük hayatınıza odaklanırken arka planda sürekli çalışır. Bu rehberde, düşük riskli getiri arayışınızı optimize edecek gecelik nakit çözümlerinden, uzmanların yönettiği ve piyasa ortalamasını yenen fon sepetlerine kadar uzanan QNB finansal otomasyon stratejilerini inceliyoruz.

Finansal Özgürlüğün Temeli: Nakit Yönetiminde QNB Avantajı

Finansal Özgürlüğün Temeli: Nakit Yönetiminde QNB Avantajı

Tasarruflarını likit tutmak ancak aynı zamanda enflasyona karşı korumak isteyen yatırımcılar için geleneksel vadeli mevduatlar esneklik sunmaz çünkü vade bozulduğunda tüm getiri kaybolur. QNB Türkiye, nakit yönetimi tarafında bireysel müşterilerinin TL hesapları için alt limiti minimum 7.500 Türk Lirası olarak belirlenen 'Kazandıran Günlük Hesap' bakiyesine müşteriye özel faiz oranı uygulanarak mevduat tarafında müşteriyi korumaktadır. Bu esnek yapı, paranızın siz uyurken bile gecelik olarak değer kazanmasını sağlarken, gündüz saatlerinde nakit ihtiyacınızı anında karşılayabilmenize olanak tanır.

Yatırım Fonu Arayanlar İçin Profesyonel Çözümler: QNB Portföy Tematik Fonları

Yatırım Fonu Arayanlar İçin Profesyonel Çözümler: QNB Portföy Tematik Fonları

Global piyasalardaki asimetrik dalgalanmalar, bireysel tasarruf sahiplerinin salt vadeli mevduat dışına çıkarak alternatif getiri arayışlarına yönelmesine sebep olmaktadır. Sıradan bir yatırımcının kompleks verileri analiz etmesi ciddi riskler barındırır; ancak QNB Portföy, geleceği şekillendiren makroekonomik ve çevresel trendleri yakalayan 'Tematik Yatırım Fonları' stratejisi ile bu analitik yükü profesyonellere devreder.

Bunun en somut örneği, QNB Temiz Enerji ve Su Fon Sepeti Fonu'dur (Fon Kodu: OLD). İç tüzüğe göre, fon toplam değerinin asgari yüzde 80'i devamlı olarak temiz enerji ve su temalarına yatırım yapan fonların katılma paylarına yatırılmak zorundadır.

Performans ve Kıyaslama Mühendisliği

Performans ve Kıyaslama Mühendisliği

Yatırım fonlarında temel amaç, piyasa ortalamasının üzerinde (Alfa) bir servet büyümesi sağlamaktır. QNB Portföy yöneticilerinin aktif yönetim stratejileri doğrultusunda karşılaştırma ölçütün üzerinde getiri hedeflenmektedir.

QNB Portföy'ün kurumsal risk yönetimi raporlamalarına göre bu fonun 'Risk Değeri', 1'den 7'ye kadar uzanan skalada '6' olarak belirlenmiştir. Bu seviye, döviz kurlarındaki dalgalanmaların TL bazlı değere etkisi ve diğer piyasa risklerine maruz kalındığını dürüstçe ortaya koymaktadır. Bu şeffaflık, yatırımcının hesaplanmış ve ustaca yönetilen kontrollü bir risk profiline dahil olmasını sağlar.

Kontrol Tarihi: 10.06.2026

Kaynak: https://www.qnb.com.tr/kendim-icin/yatirim/fonlar/yatirim-fonlari/qnb-portfoy-temiz-enerji-ve-su-fon-sepeti-fonu

Üst Segment Varlık Yönetimi: QNB First ve Private Banking

Üst Segment Varlık Yönetimi: QNB First ve Private Banking

Daha yüksek varlık büyüklüğüne sahip (HNWI) yatırımcıların elde tutulması süreçlerinde davranışsal sadakat mühendisliği, QNB First programları üzerinden yürütülmektedir. Toplam birikimleri asgari 1.500.000 Türk Lirası olan müşteriler QNB First segmentine yükselirken, 5.500.000 Türk Lirası olan müşteriler QNB First Plus segmentine, birikim barajı 15.000.000 Türk Lirası seviyesine çıkan yatırımcılar doğrudan QNB Private Banking ayrıcalıklar dünyasına dahil olmaktadır.

İlgili segmentin minimum birikim koşulu sağlandığında, sistem aynı gün içerisinde müşterinin statüsünü algoritmik olarak yükseltmektedir. Bu devasa varlık yönetimi ekosistemi, paranızın hacmi büyüdükçe standart bankacılık işlemlerinde (vadesiz hesap bulundurma veya kredi kartı harcaması yapma) çok daha yüksek çarpanlarla QNB First Puanı veya Mil kazanmanızı sağlayarak yaşam kalitenizi artırır.

Kontrol Tarihi: 10.06.2026

Kaynak: https://www.qnb.com.tr/qnbfirst/kredi-karti/qnb-first-tum-kart-cesitleri/milesandsmiles-qnb-first

10.06.2026

Kimler İçin Uygun Değil?

Kimler İçin Uygun Değil?

QNB Türkiye'nin tematik yatırım fonları ve dinamik sadakat programları, saniyeler içinde zengin olma hayali kuran, kısa vadeli kripto volatilitesi arayan veya anlık al-sat (day trading) stratejileriyle spekülatif riskler alan yatırımcılar için tasarlanmamıştır. Ayrıca risk iştahı tamamen 'sıfır' olan, döviz ve pay senedi dalgalanmalarından kaynaklı geçici eksi yazmalara dahi (Risk Değeri 4 olan fonlarda bile) tahammül edemeyen aşırı muhafazakar tasarruf sahiplerinin, QNB Portföy fon sepetleri yerine yalnızca anapara korumalı QNB Kazandıran Günlük Hesap gibi sabit getirili ve garantili araçlara yönelmesi operasyonel olarak daha doğru olacaktır.

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