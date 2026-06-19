Paranız Mesai Yapsın! Uyurken Bile Para Kazanmanın Yolları

Global piyasalardaki asimetrik dalgalanmalar, bireysel tasarruf sahiplerinin salt vadeli mevduat dışına çıkarak alternatif getiri arayışlarına yönelmesine sebep olmaktadır. Sıradan bir yatırımcının kompleks verileri analiz etmesi ciddi riskler barındırır; ancak QNB Portföy, geleceği şekillendiren makroekonomik ve çevresel trendleri yakalayan 'Tematik Yatırım Fonları' stratejisi ile bu analitik yükü profesyonellere devreder.

Bunun en somut örneği, QNB Temiz Enerji ve Su Fon Sepeti Fonu'dur (Fon Kodu: OLD). İç tüzüğe göre, fon toplam değerinin asgari yüzde 80'i devamlı olarak temiz enerji ve su temalarına yatırım yapan fonların katılma paylarına yatırılmak zorundadır.