Bir Kadın Farklı Ülkelerde Lohusalık Döneminde Söylenen Hurafeleri Paylaştı

Pelin Yelda Göktepe - Video Editörü
04.05.2026 - 12:02

Hamilelik ve doğum sonrası dönem bir kadının yaşadığı en stresli dönemlerden biri. Bir de bu dönemle ilgili, dünyanın her köşesinde onlarca inanış, kural ve uyarı bulunuyor. Bunların bir kısmı bilimsel gerçeği yansıtıyor, bir kısmı ise nesiller boyu aktarılan ve sorgulanmadan kabul edilen hurafeler. Bu hurafeler kültürden kültüre  büyük farklılıklar gösteriyor.

'annenin.icsesi' isimli içerik üreticisi farklı ülkelerde lohusalık döneminde söylenen hurafeleri paylaştı. Meksika’daki hurafe pek çok kadının beğenisini toplarken, ülkemizdeki inanışlardan örnek verenler de oldu.

Peki diğer ülkelerde durum nasıl?

  • Güney Kore: Anneye 21 gün boyunca sadece yosun çorbası içirilir (sütü artırdığına inanılır).

  • Vietnam: Annenin vücudu 'soğumasın' diye çok kalın giydirilir ve soğuk suyla teması kesilir.

  • Japonya: Anne 21 gün boyunca sadece bebeğiyle ilgilenir, asla ev işi yapmaz (Ansei geleneği).

  • İran: 10. günde anne ve bebek, nazardan korunmak için beraber ritüel banyosu yapar.

  • Guatemala: Bazı kabilelerde iyileşmeyi hızlandırmak için annelere soğuk duş aldırılır.

Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
