Gerçek Akıllı Mutfak Buymuş! Bir Mimar 1930 Yılında Kullanılan Bir Mutfağı Gösterdi

1. Esneklik ve Modülerlik İhtiyacı

Eskiden evler genellikle 'ömürlük' tasarlanır ve içindeki eşyalar sabitlenirdi. Günümüzde ise modüler tasarım ön planda. İnsanlar mutfak tezgahlarını, ocaklarını veya dolap düzenlerini birkaç yılda bir değiştirmek isteyebiliyor. Duvara gömülü bir sabunluk veya tezgaha entegre bir çöp sistemi, mutfağı yenilemek istediğinizde ciddi bir kırım-döküm işi çıkarır.

2. Standartlaştırma ve Maliyet

Videodaki detaylar (gömme ütü masası, özel megafon sistemi vb.) seri üretimden ziyade özel işçilik gerektirir. Günümüzde inşaat sektörü, maliyetleri düşürmek için her şeyi standartlaştırmış durumda. Standart dolap ölçüleri ve ankastre cihazlar, bu tür kişiselleştirilmiş 'akıllı' çözümlerden çok daha ucuza mal oluyor.

3. Hijyen Standartlarının Değişimi

Örneğin, tezgaha sıfır çöp kutusu sistemleri görsel olarak şık olsa da, bağlantı noktalarında biriken kir ve sızıntı riski nedeniyle modern hijyen anlayışında (ve koku kontrolünde) dezavantajlı görülebiliyor. Günümüzde bunun yerine dolap içine gizlenen, kolayca çıkarılıp yıkanabilen raylı çöp sistemleri tercih ediliyor.

4. Malzeme Ömrü ve Tamir Zorluğu

Gömme sistemlerin en büyük sorunu arıza durumudur. Duvarın içindeki bir mekanizma bozulduğunda tamir etmek için duvarı kırmak gerekebilir. Taşınabilir veya yarı-ankastre ürünlerde ise bozulduğunda yenisiyle değiştirmek çok daha kolaydır.