Gerçek Akıllı Mutfak Buymuş! Bir Mimar 1930 Yılında Kullanılan Bir Mutfağı Gösterdi

Pelin Yelda Göktepe
06.05.2026 - 10:18

Akıllı ev denilince akla hemen dokunmatik ekranlar, sesli komutlar ve uygulama kontrollü cihazlar geliyor. Fakat kolaylık her zaman teknolojiyle gelmiyor. Bazen bir mühendislik dehası daonlarca yıl önce çözülmesi gereken her şeyi çoktan çözmüş oluyor.

'mimar_inanc' isimli içerik üreticisi 1930 yılında tasarlanmış ve kullanılmış bir mutfağı paylaştı. Mutfaktaki her bir detay beğeni topladı.

Peki bu basit detaylar günümüzde neden yok?

1. Esneklik ve Modülerlik İhtiyacı

Eskiden evler genellikle 'ömürlük' tasarlanır ve içindeki eşyalar sabitlenirdi. Günümüzde ise modüler tasarım ön planda. İnsanlar mutfak tezgahlarını, ocaklarını veya dolap düzenlerini birkaç yılda bir değiştirmek isteyebiliyor. Duvara gömülü bir sabunluk veya tezgaha entegre bir çöp sistemi, mutfağı yenilemek istediğinizde ciddi bir kırım-döküm işi çıkarır.

2. Standartlaştırma ve Maliyet

Videodaki detaylar (gömme ütü masası, özel megafon sistemi vb.) seri üretimden ziyade özel işçilik gerektirir. Günümüzde inşaat sektörü, maliyetleri düşürmek için her şeyi standartlaştırmış durumda. Standart dolap ölçüleri ve ankastre cihazlar, bu tür kişiselleştirilmiş 'akıllı' çözümlerden çok daha ucuza mal oluyor.

3. Hijyen Standartlarının Değişimi

Örneğin, tezgaha sıfır çöp kutusu sistemleri görsel olarak şık olsa da, bağlantı noktalarında biriken kir ve sızıntı riski nedeniyle modern hijyen anlayışında (ve koku kontrolünde) dezavantajlı görülebiliyor. Günümüzde bunun yerine dolap içine gizlenen, kolayca çıkarılıp yıkanabilen raylı çöp sistemleri tercih ediliyor.

4. Malzeme Ömrü ve Tamir Zorluğu

Gömme sistemlerin en büyük sorunu arıza durumudur. Duvarın içindeki bir mekanizma bozulduğunda tamir etmek için duvarı kırmak gerekebilir. Taşınabilir veya yarı-ankastre ürünlerde ise bozulduğunda yenisiyle değiştirmek çok daha kolaydır.

Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
