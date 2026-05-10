Türkiye'den Almanya'ya Giden Hemşire Aldığı Maaşı ve Ek Ücretleri Paylaştı

Pelin Yelda Göktepe - Video Editörü
10.05.2026 - 12:25

Bildiğiniz üzere son yıllarda pek çok sektörde ülkemizden Almanya'ya göç yaşandı. Bunların başında da sağlık sektörü geliyor. Hemşirelerden doktorlara, hasta bakıcılardan fizyoterapistlere pek çok sağlık emekçisi Almanya'daki fırsatları değerlendirme kararı aldı. Peki buna değer mi?

Almanya'da çalışmaya başlayan bir hemşire, ilk maaşını aldıktan sonra kazancını ve yaptığı ek görevlerle birlikte aldığı ücretleri paylaştı. O video hem meslektaşlarını hem izleyenleri 'Değer mi?' sorusu üzerine düşündürdü.

Almanya'da çalışan hemşirenin paylaştığı güncel rakamlar şu şekilde:

  • Brüt Maaş: 3600 €

  • Net Maaş: 2760 €

  • Vardiya Primi: 250 €

  • Ek Gelirler: Gece nöbeti, hafta sonu mesaisi ve deneyim yılına göre ücret artıyor.

  • Kesintiler: Gelir vergisi, emeklilik, sağlık, bakım ve işsizlik sigortası.

Kısacası; tüm yasal kesintiler ve ek primler dahil eline geçen net tutar 2760 €.

Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
