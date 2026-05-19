Timur Soykan Yazdı: İstanbul’daki Bir Evden 2 Milyar 330 Milyon TL Değerinde 350 Kilo Altın Bulundu!

Timur Soykan’ın özel haberine göre; hazırlanan resmi iddianamede, piyasa değeri yaklaşık 2 milyar 330 milyon TL olan bu gizli servetin, operasyonun hemen ardından paravan isimler aracılığıyla Bakırköy Florya’daki bir eve nakledildiği belirtildi. Yargı makamları, şüphelilerin bu parayı kurtarmak için öne sürdüğü 'ata mirası' savunmasını inandırıcı bulmayarak suçtan kurtulma çabası olarak değerlendirdi ve ilgililer hakkında yüzlerce yılı bulan hapis cezaları talep etti.

Büyük yankı uyandıran soruşturma kapsamında, yurt dışından getirilen altınların yerli üretim gibi gösterilerek devletten haksız yere teşvik alındığı ve kamunun milyonlarca dolar zarara uğratıldığı belirlendi. Sahte ihracat beyannameleriyle yürütülen bu organizasyonun deşifre edilmesinin ardından, tutuklanan şirket sahibi Özcan Halaç ve yöneticiler hakkında 'suç örgütü kurmak, kamuyu dolandırmak ve kara para aklamak' iddialarıyla dava açıldı. Soruşturma sürecinde ev hapsi ve tahliye gibi adli kontrol kararları alınsa da ana iddianameyle birlikte sanıklar için rekor hapis cezaları istendi.

Emniyet birimlerinin takibine takılan 350 kilogramlık altının taşınma hikayesi ise eski şirket çalışanlarının ifadeleriyle aydınlandı. Şirket sahibinin gözaltına alınmasının hemen ardından gelen gizli bir talimatla, Kuyumcukent’teki depodan çıkarılan altınlar lüks bir villanın kilerine saklandı. Olayın merkezindeki isimler, altının varlığından haberdar olmadıklarını ve kendilerine gelen telefonlar doğrultusunda hareket ettiklerini ileri sürerken, villanın sahibi olan aile yakınları ise söz konusu madenlerin geçmişte babalarından kalan bir emanet ve miras olduğunu iddia etti. Savcılık, milyarlarca liralık bu kaynağın sisteme geri kazandırılma çabasını reddederek, altının aslında yasa dışı faaliyetlerden elde edilen devasa kara paranın sadece bir parçası olduğunu vurguladı.