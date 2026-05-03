4 - 10 Mayıs 2026, Haftalık Burç Yorumu

astroirem Astroloji Editörü
03.05.2026 - 18:01

Koskoca bir haftayı daha geride bırakırken, yeni haftada gökyüzünden haberlerimiz var! Terazi ve yükselen Terazi burçları 4 Mayıs - 10 Mayıs haftasında aşktan mı gülecek, yoksa paradan mı? Haftanın aşk, para, sağlık ve kariyer fırsatlarıyla dolu dolu 7 gün var önümüzde.

Peki haftalık burç yorumlarına göre 4 Mayıs - 10 Mayıs haftan nasıl geçecek? Bu hafta Terazi ve yükselen Terazi burçlarını neler bekliyor?

İşte, Terazi ve yükselen Terazi burcuna özel haftalık burç yorumları

Sevgili Terazi ve Yükselen Terazi Burçları

Sevgili Terazi, bu hafta Venüs ve Jüpiter etkisiyle gizli kalmış bir profesyonel fırsatın aniden büyümesine şahit olabilirsin. Hafta ortasında Güneş ve Uranüs kavuşumu kariyerinde ani bir kırılma yaratarak rotanı tamamen farklı bir yöne çevirebilir. Beklenmedik ayrılıklar veya yeni başlangıçlar, profesyonel bağımsızlığını kazanman için gereken kıvılcımı çakabilir.

Hafta sonu Merkür’ün Boğa burcuna geçişiyle beraber net konuşmalar ve finansal anlaşmalar gündeme gelecektir. Maddi kaynaklarını daha iyi yönetmek adına yapacağın görüşmeler, hafta başındaki karmaşayı sonlandıracaktır. Kararlarını verirken uzun vadeli güvenliği ön planda tutmalısın.

Peki ya aşk? Venüs ve Jüpiter etkisi aşk hayatında alışıldık romantizm yerine bir güç değişimi hissettirebilir. Eğer bir ilişkin varsa, partnerinle aranızdaki baskın tarafın değişmesi dengeleri tazelerken yeni bir düzen kurulabilir. Bekarsan, güçlü ve etkileyici bir karakterin hayatına girmesi duygusal dengelerini değiştirebilir. Haftaya görüşmek üzere, sevgiyle kal…

