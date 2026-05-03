Sevgili Terazi, haftanın duygusal gündemi Venüs ve Jüpiter etkisiyle alışıldık romantizm kalıplarının dışına çıkarak bir güç dengesi değişimine odaklanıyor. İlişkilerdeki baskın rollerin yeniden yazıldığı bu süreç, seni daha cesur ve iddialı bir duruş sergilemeye itebilir. Hafta ortasındaki Güneş ve Uranüs kavuşumu ani bir kırılma yaratsa da kendi değerini merkeze almak aşkta yeni bir sayfa açmanı sağlayacaktır.

Eğer bir ilişkin varsa, partnerinle arandaki rollerin değişmesi bağınızı tazelerken yeni bir düzenin kurulmasına yol açıyor. Karşılıklı saygı ve sınırların yeniden belirlendiği bu dönemde dürüstlük önem taşıyor. Henüz bir ilişkin yoksa, etkileyici ve baskın bir karakterin hayatına girmesi dengelerini değiştirebilir. Hafta sonu Merkür’ün Boğa burcuna geçmesiyle beraber yapılacak net konuşmalar seni cesur adımlar atmaya teşvik edebilir. Haftaya görüşmek üzere, aşkla kal…