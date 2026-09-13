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Haberler chevron-right-grey Yaşam chevron-right-grey Astroloji chevron-right-grey Akrep Burcu chevron-right-grey 14 Eylül - 20 Eylül Akrep Burcu Haftalık Aşk Burç Yorumu

Akrep Burcu right-white
14 - 20 Eylül 2026, Haftalık Aşk Burç Yorumu

Genel Aşk Para Sağlık
astroirem
astroirem Astroloji Editörü
13.09.2026 - 18:01
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Akrep ve yükselen Akrep burçlarının aşkla imtihanını ve 14 Eylül - 20 Eylül haftasında yaşanacakları dikkatle ele aldık. Aşk, duygusal konular ve ilişkilerine dair değişimleri gözlemlediğimiz 5. evinde ve ortaklıkların kaderini belirleyen 7. evinde hangi gezegenlerin olduğunu inceledik. Peki, haftalık aşk yorumlarına göre Akrep ve yükselen Akrep burçlarının 14 Eylül - 20 Eylül haftası nasıl geçecek? Hafta boyunca duygularınız nasıl değişecek? 

İşte, Akrep ve yükselen Akrep burcu haftalık aşk yorumları

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Sevgili Akrep ve Yükselen Akrep Burçları

Sevgili Akrep ve Yükselen Akrep Burçları

Sevgili Akrep, bu hafta Plüton'un derinlerinden gelen bir sezgi sizi rahat bırakmıyor. 14-20 Eylül aralığında ilişkisi olan Akrepler, içine attığı bir şüpheyi artık dile getirmek isteyebilir; doğru sorulduğunda bu konuşma güveni yıkmak yerine daha da pekiştirebilir. Bekar Akrepler için hafta, yüzeysel tanışmalardan sıkılıp gerçekten merak uyandıran birine yönelme haftası. Kıskançlığınız sevginizin bir kanıtı gibi görünse de, bazen kontrolü biraz gevşetmek ilişkiyi boğmak yerine nefes aldıracak. Tutkunuz bu hafta yine en güçlü silahınız, yeter ki onu güvensizliğe değil bağlanmaya yönlendirin.

Gelecek hafta görüşmek üzere, aşkla kal…

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astroirem
astroirem
Astroloji Editörü
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