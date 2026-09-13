Sevgili Akrep, bu hafta Plüton'un derinlerinden gelen bir sezgi sizi rahat bırakmıyor. 14-20 Eylül aralığında ilişkisi olan Akrepler, içine attığı bir şüpheyi artık dile getirmek isteyebilir; doğru sorulduğunda bu konuşma güveni yıkmak yerine daha da pekiştirebilir. Bekar Akrepler için hafta, yüzeysel tanışmalardan sıkılıp gerçekten merak uyandıran birine yönelme haftası. Kıskançlığınız sevginizin bir kanıtı gibi görünse de, bazen kontrolü biraz gevşetmek ilişkiyi boğmak yerine nefes aldıracak. Tutkunuz bu hafta yine en güçlü silahınız, yeter ki onu güvensizliğe değil bağlanmaya yönlendirin.

Gelecek hafta görüşmek üzere, aşkla kal…