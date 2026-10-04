Sevgili Akrep, hafta boyunca Venüs retrosu ve Merkür'ün burcunda olması duygusal yoğunluğu bedenine yansıtabilir; özellikle alt karın bölgesinde ve bağırsaklarda hassasiyet hissedebilirsin. Bu yoğunluğu içinde tutmak yerine hareketle dışarı vurmak iyi gelir; tempolu bir yürüyüş ya da yüzme işe yarar. Hafta sonundaki Yeniay seni dinlenmeye ve arınmaya davet ediyor, bu yüzden gün içinde birkaç dakika sessiz kalıp derin nefes al. Baharatlı ve ağır yemekleri biraz azaltmak sindirimini rahatlatır. Bol su içmek ve akşam yemeğinden sonra on dakika yürümek bağırsaklarının düzenli çalışmasını da destekler. Mars'ın Uranüs'le uyumlu açısı haftanın ortasında huzursuzluğunu artırırsa kısa bir esneme molası ver.

Haftaya görüşmek üzere, sağlıkla kal…