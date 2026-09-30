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Kova Burcu right-white
Ekim 2026, Aylık Aşk Burç Yorumu

Genel Aşk Para Sağlık
astroirem
astroirem Astroloji Editörü
30.09.2026 - 18:02
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'Yeni ay, yeni fırsatlar' demenin tam zamanı. Ekim ayında yaşanacak astrolojik olayları, aşktan yana şansını merak eden Kova ve yükselen Kova burçları için dikkatle değerlendirdik. Peki, bu ay hayatınızda hangi sürprizler yaşanacak? 

Kova ve yükselen Kova burçlarının aşk hayatında neler olacağını da söylüyoruz. Bakalım, Ekim ayında duygularınız nasıl değişecek?

İşte, Ekim ayına özel aylık aşk yorumları

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Sevgili Kova ve Yükselen Kova Burçları

Sevgili Kova ve Yükselen Kova Burçları

Sevgili Kova, ilişki alanında yan yana ilerleyen Mars ve Jüpiter bu ay aşk hayatına hız katıyor. Partnerin varsa ilişkiniz bir sonraki aşamaya geçmek istiyor; aynı evde yaşamak, nişan ya da uzun vadeli bir ortak plan konuşulabilir. Bu heyecan verici bir süreç, ama Mars'ın enerjisi küçük tartışmaları da büyütebilir. Özellikle ilk günlerde Mars'ın Plüton'la karşı karşıya gelmesi kıskançlık ya da kontrol meselelerini tetikleyebilir. Burcundaki Plüton ayın ortasında ileri gitmeye başladığında ilişkide neyi değiştirmek istediğini çok daha net göreceksin. Bağımsızlık ihtiyacınla partnerinin yakınlık isteği arasında bir orta yol bulursan bu ay bir dönüm noktası olur.

Bekar Kovalar için bu ay kendinden emin, iddialı biriyle tanışma olasılığı yüksek. İlgisini saklamayan, seni etkilemek için çabalayan birini fark edeceksin. Genelde mesafeli duran sen bu kez bu ilgiden hoşlanabilirsin. Ancak Venüs kariyer alanında geri gittiği için iş ortamında başlayan bir flörtün karmaşıklaşabileceğini unutma. Merkür de son haftada geri harekete geçerken iş ile özel hayatın sınırlarını korumaya özen göster.

Gelecek ay görüşmek üzere aşkla kal…

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astroirem
Astroloji Editörü
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