Dolaşım sistemin ve bacakların bu ay özen istiyor. Uzun süre ayakta kalmak ya da aynı pozisyonda oturmak baldırlarda ağırlık, bileklerde şişlik gibi şikayetleri artırabilir; gün içinde bacaklarını yükseltmek ve kısa yürüyüşler yapmak bu ay alışkanlığın olsun. Burcundaki Plüton ayın ortasında ileri gitmeye başlıyor ve bu, uzun süredir bırakmak istediğin bir alışkanlığa son vermek için güçlü bir zaman; sigara, gece atıştırmaları ya da fazla kafein olabilir. Ay sonundaki Boğa Dolunayı ev alanında gerçekleştiği için evdeki nem, küf ya da toz kaynaklı alerjilere dikkat et; yatak örtülerini sık değiştirmek ve odanı havalandırmak işe yarar. Aslan burcundaki Mars ise partnerinle birlikte spor yapma isteğini artırabilir; bu motivasyonu iyi değerlendir.

Gelecek ay görüşmek üzere sağlıkla kal…