Ayın ilk yarısında Başak Yeniayı ile birlikte ortaklaşa gelirler, yatırımlar, vergi ve borçlar alanında pratik bir temizlik yapacak, finansal tablolarınızı netleştireceksiniz. Uzun süredir askıda kalan bir borcu kapatmak veya bütçenizi disipline sokmak size büyük bir rahatlama getirecek. 26 Eylül Koç Dolunayı ise iletişim, sözleşmeler ve projeler alanınızda adeta bir kırılma yaratıyor; kafanızdaki vizyoner bir fikri hayata geçirebilir, önemli bir anlaşmayı nihayete erdirerek kariyerinizde ipleri elinize alabilirsiniz.