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Kova Burcu right-white
Eylül 2026, Aylık Aşk Burç Yorumu

Genel Aşk Para Sağlık
astroirem
astroirem Astroloji Editörü
31.08.2026 - 18:01
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'Yeni ay, yeni fırsatlar' demenin tam zamanı. Eylül ayında yaşanacak astrolojik olayları, aşktan yana şansını merak eden Kova ve yükselen Kova burçları için dikkatle değerlendirdik. Peki, bu ay hayatınızda hangi sürprizler yaşanacak? 

Kova ve yükselen Kova burçlarının aşk hayatında neler olacağını da söylüyoruz. Bakalım, Eylül ayında duygularınız nasıl değişecek?

İşte, Eylül ayına özel aylık aşk yorumları

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Sevgili Kova ve Yükselen Kova Burçları

Sevgili Kova ve Yükselen Kova Burçları

Ağustos ayındaki fırtınalı dönemin ardından Eylül’de ikili ilişkilerinizde huzur ve dengeyi yakalıyorsunuz. 23 Eylül’de Güneş’in Terazi burcuna geçişiyle birlikte ilişkilerinizde zarafet, adalet ve 'biz' bilinci öne çıkıyor; partnerinizle entelektüel uyumu yakalayabilir ve ufkunuzu genişletecek ortak planlar yapabilirsiniz. Bekarsanız, ayın ikinci yarısında farklı kültürlerden veya sosyal çevrenizden bakış açınızı tazeleyecek, vizyoner biriyle tanışıp zihinsel çekim gücü yüksek bir beraberliğe adım atabilirsiniz.

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astroirem
astroirem
Astroloji Editörü
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