Ağustos’un yarattığı zihinsel ve psikolojik yüklerden arınmak için Eylül’ün başı mükemmel bir fırsat sunuyor. Başak Yeniayı’nın şifalı etkisiyle duygusal detoks yapabilir, sizi yıpratan krizli düşünceleri geride bırakarak ruhsal bir rahatlama sağlayabilirsiniz. 23 Eylül sonrası enerjiniz ve yaşama sevinciniz hızla yükselirken, ay sonundaki Koç Dolunayı döneminde artan seyahat ve iletişim trafiğine bağlı zihinsel yorgunluklara dikkat etmeli, cesur adımlar atarken sakin kalmaya özen göstermelisiniz.