Sevgili Kova, Ay bugün iletişim alanına geçiyor ve sözlerin yeniden akıcı hale geliyor. Tutulma boyunca söyleyemediğin ne varsa bugün rahatça dile getirebilirsin. İş hayatında bir görüşme, bir yazışma ya da kısa bir sunum bugün lehine ilerliyor. Yarınki açının etkisiyle bugün konuştuğun bir konu ilerleyen günlerde sonuç veriyor.

Maddi konularda kısa vadeli bir iş ya da bir teklif bugün gündemine girebilir. Rakamı net söylemelisin.

Peki ya aşk? İlişkisi olan bir Kova burcu isen, partnerinle yapacağın bir konuşma aranızdaki düğümü çözüyor. Bekar bir Kova burcu isen, bir sohbet beklediğinden hızlı ilerleyebilir. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal…