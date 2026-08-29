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Kova Burcu right-white
30 Ağustos 2026, Günlük Burç Yorumu

Genel Aşk Para Sağlık
P S Ç P C C Pazar
astroirem
astroirem Astroloji Editörü
29.08.2026 - 18:01
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Bugün gökyüzünde neler oluyor, dikkatle inceledik! Kova ve yükselen Kova burçlarının bugünkü aşk, para, sağlık ve kariyer fırsatlarını yorumladık. Peki günlük burç yorumlarına göre 30 Ağustos Pazar gününüz nasıl geçecek? 30 Ağustos Pazar günü Kova ve yükselen Kova burçlarını neler bekliyor? Bugün günün nasıl geçecek? 

İşte, Kova ve yükselen Kova burcuna ait günlük burç yorumları...

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Sevgili Kova ve Yükselen Kova Burçları

Sevgili Kova ve Yükselen Kova Burçları

Sevgili Kova, Ay bugün iletişim alanına geçiyor ve sözlerin yeniden akıcı hale geliyor. Tutulma boyunca söyleyemediğin ne varsa bugün rahatça dile getirebilirsin. İş hayatında bir görüşme, bir yazışma ya da kısa bir sunum bugün lehine ilerliyor. Yarınki açının etkisiyle bugün konuştuğun bir konu ilerleyen günlerde sonuç veriyor.

Maddi konularda kısa vadeli bir iş ya da bir teklif bugün gündemine girebilir. Rakamı net söylemelisin.

Peki ya aşk? İlişkisi olan bir Kova burcu isen, partnerinle yapacağın bir konuşma aranızdaki düğümü çözüyor. Bekar bir Kova burcu isen, bir sohbet beklediğinden hızlı ilerleyebilir. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal…

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Kova burcu için aşk kapıda mı? 💌 Bugün duyguların yoğun mu olacak, yoksa biraz sabır mı gerekecek? 🧐

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astroirem
astroirem
Astroloji Editörü
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