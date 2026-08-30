Sevgili Kova, Jüpiter ilişkiler alanından, Satürn ise iletişim alanından birbirini destekliyor. Bugün yapacağın önemli bir konuşmada ne söylemek istediğini karşı tarafa daha açık ve anlaşılır biçimde aktarabilirsin. İş hayatında müşteri, ortak ya da birlikte çalışmayı düşündüğün biriyle görüşüyorsan beklentileri karşılıklı olarak netleştirmek işleri hızlandırabilir. Kendi fikrini savunurken karşı tarafı da gerçekten dinlemen ortak bir noktada buluşmanızı kolaylaştıracaktır.

Maddi konularda bir anlaşma, ücret konuşması ya da ödeme meselesi iletişim yoluyla çözüme yaklaşabilir. Belirsiz kalan ayrıntıları varsaymak yerine doğrudan sorman daha iyi sonuç verir.

Peki ya aşk? İlişkisi olan bir Kova burcu isen, partnerinle bugün yapacağın konuşma aranızdaki bağı belirgin şekilde güçlendiriyor. Bekar bir Kova burcu isen, bir süredir konuştuğun kişiyle aranızdaki bağın artık daha farklı bir anlam taşıdığını hissedebilirsin. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal…