Esenyurt Belediye Başkan Yardımcısı Dahil 17 Şüpheli Gözaltında
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Esenyurt Belediyesindeki bazı ihalelere fesat karıştırıldığı ve müteahhitlerden rüşvet alındığı iddialarına yönelik soruşturma kapsamında, Esenyurt Belediye Başkan Yardımcısı Yusuf Ulutaş ile eski Esenyurt Belediye Başkan Yardımcısı Ümit Ünal'ın da aralarında bulunduğu 19 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Şüphelilerden 17'si yakalanarak gözaltına alınırken, 2 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor.
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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınanlar arasında Esenyurt Belediye Başkan Yardımcısı Yusuf Ulutaş ile Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü çalışanı ve eski Esenyurt Belediye Başkan Yardımcısı Ümit Ünal'ın da bulunduğu belirtildi.
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2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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