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Esenyurt Belediye Başkan Yardımcısı Dahil 17 Şüpheli Gözaltında

Esenyurt Belediye Başkan Yardımcısı Dahil 17 Şüpheli Gözaltında

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
07.10.2026 - 09:28
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Esenyurt Belediyesindeki bazı ihalelere fesat karıştırıldığı ve müteahhitlerden rüşvet alındığı iddialarına yönelik soruşturma kapsamında, Esenyurt Belediye Başkan Yardımcısı Yusuf Ulutaş ile eski Esenyurt Belediye Başkan Yardımcısı Ümit Ünal'ın da aralarında bulunduğu 19 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Şüphelilerden 17'si yakalanarak gözaltına alınırken, 2 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor.

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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınanlar arasında Esenyurt Belediye Başkan Yardımcısı Yusuf Ulutaş ile Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü çalışanı ve eski Esenyurt Belediye Başkan Yardımcısı Ümit Ünal'ın da bulunduğu belirtildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınanlar arasında Esenyurt Belediye Başkan Yardımcısı Yusuf Ulutaş ile Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü çalışanı ve eski Esenyurt Belediye Başkan Yardımcısı Ümit Ünal'ın da bulunduğu belirtildi.

Esenyurt Belediye Başkan Yardımcısı Yusuf Ulutaş, Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü çalışanı ve eski Esenyurt Belediye Başkan Yardımcısı Ümit Ünal, Esenyurt Belediyesi Muhtarlık İşleri Müdürlüğü Ziya Seymen, Esenyurt Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü İbrahim Doğancıoğlu, Esenyurt Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü Anıl Alioğlu, Esenyurt Belediyesi Çalışanı Adil Kesik, Avukat Adnan Şenocak, Aysu Yapı İdari işler Müdürü Doğan Can Göksel, Namık Çebi İnsaat çalışanları Cemalettin Çağlayan ve Harun Berber, ASM firması sahibi Salih Yılmaz, Topraköz firması sahibi Erhan Toprak, Han sahibi Orhan Yıldırım, Ekin Peysaj ortağı Ziya Köklü, HMF firması sahibi Halil Yılmaz, ASM firması çalışanı Emrah Koşunalp, Tuba Ulutaş Şenyürek gözaltına alındı.

Soruşturma kapsamında Namık Çebi İnşaat sahibi Namık Çebi ile Bodo firmasının eski ortağı ve emekli Fikret Güneş hakkında da gözaltı kararı verildi. Namık Çebi'nin yurt dışında olduğu, Fikret Güneş'in ise yakalanmasına yönelik çalışmaların sürdüğü öğrenildi.

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Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI
Gündem Editörü
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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