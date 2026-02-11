Sevgili Kova, bugün gökyüzünde Merkür ile KAD'ın birleşimi, zihnini canlandırabilir ama seni yorabilir. Zira bu hızlı ve yoğun enerji akışı, uykusuzluk ve zihinsel aşırı uyarılma sonucu baş ağrılarına neden olabilir. Bu durumda, sağlık konusunda hızlı sonuç alma isteğin, seni hızlı ve belki de yanlış besin takviyelerine yönlendirebilir. Ancak unutma ki hızlı çözümler genellikle kalıcı değildir ve sağlık konusunda acele etmek pek de iyi bir fikir değil.

Bu nedenle, bugün yeni bir spor dalına atılmak ya da radikal bir diyet programına başlamak yerine, enerjini daha dikkatli ve bilinçli bir şekilde yönetmeyi düşünmelisin. Örneğin, sinir sistemini sakinleştirmeye yardımcı olan magnezyum ağırlıklı besinlere yönelmek, hem zihinsel hem de fiziksel sağlığın için çok daha faydalı olabilir. Unutma ki sağlıklı bir zihin, sağlıklı bir vücutta bulunur. Yarın görüşmek üzere, sağlıkla kal…