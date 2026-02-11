onedio
12 Şubat Perşembe Kova Burcu Günlük Sağlık Burç Yorumu

Kova Burcu right-white
12 Şubat 2026, Günlük Sağlık Burç Yorumu

astroirem
astroirem Astroloji Editörü
11.02.2026 - 18:01

Medikal astrolojiye göre, insan bedenini etkileyen gezegenlerin bugünkü hareketlerini inceledik. Kova ve yükselen Kova burçlarının sağlığının bugünün astrolojik olaylarından nasıl etkileneceğini ise dikkatle yorumladık. Peki, 12 Şubat Perşembe günü Kova ve yükselen Kova burçları sağlıkla ilgili nelere dikkat etmeli? 

Gökyüzünün şifa enerjilerine göre 12 Şubat Perşembe gününüz nasıl geçecek? Tabii bir de bugün kendiniz için ne yapmalısınız, açıklıyoruz.

İşte, Kova ve yükselen Kova burcu günlük medikal astroloji yorumları

Sevgili Kova ve Yükselen Kova Burçları

Sevgili Kova, bugün gökyüzünde Merkür ile KAD'ın birleşimi, zihnini canlandırabilir ama seni yorabilir. Zira bu hızlı ve yoğun enerji akışı, uykusuzluk ve zihinsel aşırı uyarılma sonucu baş ağrılarına neden olabilir. Bu durumda, sağlık konusunda hızlı sonuç alma isteğin, seni hızlı ve belki de yanlış besin takviyelerine yönlendirebilir. Ancak unutma ki hızlı çözümler genellikle kalıcı değildir ve sağlık konusunda acele etmek pek de iyi bir fikir değil.

Bu nedenle, bugün yeni bir spor dalına atılmak ya da radikal bir diyet programına başlamak yerine, enerjini daha dikkatli ve bilinçli bir şekilde yönetmeyi düşünmelisin. Örneğin, sinir sistemini sakinleştirmeye yardımcı olan magnezyum ağırlıklı besinlere yönelmek, hem zihinsel hem de fiziksel sağlığın için çok daha faydalı olabilir. Unutma ki sağlıklı bir zihin, sağlıklı bir vücutta bulunur. Yarın görüşmek üzere, sağlıkla kal…

