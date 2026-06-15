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Seçtiğin Tatlılara Göre Senin Gizli Toksik Özelliğin Ne?

Seçtiğin Tatlılara Göre Senin Gizli Toksik Özelliğin Ne?

Tuğba Karakoç
Tuğba Karakoç - Onedio Üyesi
15.06.2026 - 17:01
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Hepimiz dışarıya karşı kibar, yardımsever ve 'tatlı' insanlarız. Ancak hepimizin derinliklerinde, çoğu zaman farkında bile olmadığımız, ilişkilerimizi ve kararlarımızı sessizce etkileyen karanlık bir tarafımız var. Bugün, seçimlerin üzerinden bu maskeyi kaldırıyoruz! Seçtiğin tatlılar, aslında bastırılmış duygularının ve sosyal etkileşimlerindeki gizli 'toksik' kodlarının birer yansıması. 

Bakalım, tatlı zevklerin senin hangi gizli tarafını ele veriyor?

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Duygusal Manipülatörsün

Senin gizli toksik özelliğin, çevrendekileri kendi duygusal dünyana çekme ve onları 'iyi hissettirme' maskesi altında kendine bağımlı kılma eğilimin. İlişkilerinde oldukça baskın bir enerjiye sahipsin; karşındakinin ne hissettiğini, neye ihtiyaç duyduğunu çok iyi analiz ediyorsun ve bunu bazen farkında olmadan kendi çıkarların veya ilgi odağı olma arzun için kullanıyorsun. Birine karşı aşırı nazik olman, genellikle ondan alacağın takdirin veya onayın ön provası gibidir. Bu toksiklik aslında bir 'kurtarıcı' sendromuna dönüşebilir. Çevrendeki insanların senin yardımına veya rehberliğine ihtiyaç duymasını sağlamaktan gizli bir keyif alıyorsun. Kendi iç dünyandaki belirsizlikleri, başkalarının hayatını düzenleyerek örtmeye çalışıyorsun. Eğer biri kendi ayakları üzerinde durmaya başlarsa, bu durum sende bilinçaltında bir terk edilme korkusunu tetikliyor ve onları tekrar kendine muhtaç bırakacak hamleler yapıyorsun. Ancak bu özelliğin seni kötü biri yapmıyor; sadece 'kontrol' mekanizman çok yüksek çalışıyor. Sevginin 'yönetilebilir' olduğunu düşünüyorsun. İçindeki o yoğun duygusallığı dizginlemeyi öğrenip, insanları serbest bırakmayı ve onların hatalarını kendi başlarına yaşamalarına izin vermeyi denediğinde, ilişkilerinin ne kadar daha sağlıklı ve nefes alabilir bir noktaya geldiğini göreceksin.

Mesafe Koyan Sabotajc Birisin

Senin gizli toksik özelliğin, yakınlık kurulması gereken anlarda 'duygusal geri çekilme' ve durumu sabote etme huyun. Hayatına birini almaya çok yaklaştığında veya işler ciddileşmeye başladığında, içindeki o savunma mekanizması hemen devreye giriyor ve 'kaç' sinyali veriyor. Genellikle insanları itmek için soğukluğunu, alaycılığını veya ani sessizliklerini kullanıyorsun. Bu durum, karşındaki için oldukça kafa karıştırıcı ve yıpratıcı olabiliyor. Kendini koruma içgüdün o kadar gelişmiş ki, birine tam anlamıyla güvenmek senin için zayıflık göstergesi gibi algılanıyor. İnsanlar sana adım attığında, sen iki adım geri çekilerek 'bana o kadar yaklaşamazsın' mesajını veriyorsun. İlişkilerinde veya sosyal çevrende, olaylar senin istediğin tempoda ilerlemediğinde veya kontrolü kaybettiğini hissettiğinde, durumu bilerek yokuşa sürmek veya tamamen sessizliğe gömülmek, senin en belirgin savunma yöntemin. Bu 'ulaşılmaz' ve 'bağımsız' duruşunun ardında aslında derin bir onaylanma ihtiyacı ve reddedilme korkusu yatıyor. Toksik yanın, kendi kurduğun o 'özgürlük' kalesinin aslında bir hapishaneye dönüşmesi. Gerçekten yakınlık kurmak istiyorsan, bu defansif duvarlarını tek tek yıkman ve birine karşı 'savunmasız' olmanın aslında en büyük güç olduğunu kabul etmen gerekiyor. Kendine izin verirsen, o çok korktuğun yakınlık aslında sandığın kadar tehlikeli değil.

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Tuğba Karakoç
Tuğba Karakoç
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