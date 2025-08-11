onedio
article/comments
article/share
Haberler
Gündem
Danla Bilic'i Darbeden Berk Çetin Hakkındaki Soruşturma Tamamlandı: 1,5 Yıla Kadar Hapis İstemiyle Dava Açıldı

Danla Bilic'i Darbeden Berk Çetin Hakkındaki Soruşturma Tamamlandı: 1,5 Yıla Kadar Hapis İstemiyle Dava Açıldı

Merve Ersoy
Merve Ersoy - TV Editörü
11.08.2025 - 10:57

Ünlü fenomen Danla Bilic, bir süredir eski sevgilisi Berk Çetin tarafından taciz edildiğini açıklamasının ardından Berk Çetin önce tutuklanmış, daha sonra serbest bırakılmıştı. Tehditlerine devam eden Berk Çetin'in Danla Bilic'i darbettiği görüntüler ortaya çıkmıştı. Hakkında dava açılan Berk Çetin'in soruşturması tamamlandı. Berk Çetin hakkında 1,5 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.

Kaynak: Dilek Yaman Demir

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Geçtiğimiz aylarda Danla Bilic, eski sevgilisi Berk Çetin tarafından taciz ve tehdit edildiğini açıklamıştı.

Geçtiğimiz aylarda Danla Bilic, eski sevgilisi Berk Çetin tarafından taciz ve tehdit edildiğini açıklamıştı.

Hakkında açılan davanın ardından önce tutuklanıp sonra serbest bırakılan Berk Çetin'in Danla Bilic'i darp ve taciz ettiği görüntüler ortaya çıkmıştı. Danla Bilic'in tehdit mesajları aldığını açıklamasının ardından yeniden Berk Çetin hakkında soruşturma başlatılmıştı.

Berk Çetin hakkındaki soruşturma tamamlandı.

Berk Çetin hakkındaki soruşturma tamamlandı.

Gazeteci Dilek Yaman Demir'in haberine göre, Danla Bilic’i spor kulübünün kafeterya bölümünde kafasına ve çenesine yumruk atarak darp eden eski sevgilisi Berk Çetin hakkında ‘Kadına karşı basit yaralama’ suçundan 1,5 yıla kadar hapis talebiyle dava açıldı. Dava, Asliye Ceza Mahkemesinde görülecek.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu içerikler de ilginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Merve Ersoy
Merve Ersoy
TV Editörü
Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
8
1
1
1
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın

"Akıllı Sıralama" filtresinde tüm yorumlara ulaşamıyor olabilirsiniz.
Rahatsız edici veya saldırgan yorumlar, "Tarihe Göre" filtresi altında yer almaktadır.