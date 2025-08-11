Danla Bilic'i Darbeden Berk Çetin Hakkındaki Soruşturma Tamamlandı: 1,5 Yıla Kadar Hapis İstemiyle Dava Açıldı
Ünlü fenomen Danla Bilic, bir süredir eski sevgilisi Berk Çetin tarafından taciz edildiğini açıklamasının ardından Berk Çetin önce tutuklanmış, daha sonra serbest bırakılmıştı. Tehditlerine devam eden Berk Çetin'in Danla Bilic'i darbettiği görüntüler ortaya çıkmıştı. Hakkında dava açılan Berk Çetin'in soruşturması tamamlandı. Berk Çetin hakkında 1,5 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.
Kaynak: Dilek Yaman Demir
Geçtiğimiz aylarda Danla Bilic, eski sevgilisi Berk Çetin tarafından taciz ve tehdit edildiğini açıklamıştı.
Berk Çetin hakkındaki soruşturma tamamlandı.
Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
