3 Yıla Kadar Hapis İstemi: Gazeteci Fatih Altaylı’ya Bir Soruşturma Daha!

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Magazin Editörü
11.08.2025 - 10:07

Gazeteci Fatih Altaylı, cezaevindeyken hakkında açılan davalara bir yenisini daha ekledi. Halk TV yazarı İsmail Saymaz’ın aktardığına göre, 5 Ağustos tarihli yayını nedeniyle YouTube kanalına erişim engeli getirilen Altaylı’ya, aynı yayın sebebiyle “yanıltıcı bilgi yaymak” iddiasıyla yeni bir soruşturma açıldı. Türk Ceza Kanunu’nun 207’nci maddesi kapsamında yürütülen soruşturma, 1 ila 3 yıl arasında hapis cezası istemini içeriyor. 

Kaynak: Halk TV

Kaynak: https://halktv.com.tr/makale/vatandas...
Cezaevinde geçirdiği her günü mektuplarıyla takipçilerine ulaştıran gazeteci Fatih Altaylı, bu kez yine gündemde.

22 Haziran’dan bu yana tutuklu bulunan Altaylı’nın YouTube kanalına 5 Ağustos tarihli yayın sebebiyle erişim engeli getirilmişti. Ancak iş bununla sınırlı kalmadı. Halk TV yazarı İsmail Saymaz’ın paylaştığı bilgiye göre, aynı yayın üzerinden bir de “yanıltıcı bilgi yaymak” suçlamasıyla yeni bir soruşturma başlatıldı.

Türk Ceza Kanunu’nun 207’nci maddesi uyarınca yürütülen soruşturma, 1 ila 3 yıl arasında hapis cezası istemini barındırıyor. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu’nun talebiyle başlayan süreçte, milli güvenlik ve kamu düzeninin bozulması iddiası öne sürüldü.

Saymaz, Halk TV'deki yazısında konuya ilişkin şu detaylara yer verdi:

'Fatih Altaylı’nın YouTube kanalına erişim engeli getirilmesinden sonra çıktığım Halk TV yayınında, “5 Ağustos tarifli yayından ötürü erişim engelleme ve içeriklerin kaldırılması kararı verildiyse bundan ötürü ayrı bir soruşturma açılmış olabilir. Fatih abiye bir soruşturma da yürütülebilir. Bu konuda endişe sahibiyim ” demiştim.

Nitekim, korktuğum oldu. Altaylı hakkında Türk Ceza Kanunu’nun 207 maddesi gereğince yanıltıcı bilgiyi yaydığı iddiası ve bir yıldan üç yıla kadar hapis cezası istemiyle soruşturma başlatıldı. Bu arada, Altaylı hakkındaki soruşturma, videonun yayınlandığı 5 Ağustos günü başlatılıyor. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu, mahkemeye gönderdiği yazıda, milli güvenlik ve kamu düzeninin bozulması suçlamasıyla 5 Ağustos’taki yayının ve YouTube kanalının erişime engellenmesini istiyor. İstanbul 6. Sulh Ceza Hakimliği, iki talebe ek olarak, savcılık talep etmediği halde içeriklerin çıkarılmasına da karar veriyor. Altaylı’nın avukatları itiraz etti. YouTube henüz kararı uygulamış değil.'

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy
Magazin Editörü
Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
