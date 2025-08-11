3 Yıla Kadar Hapis İstemi: Gazeteci Fatih Altaylı’ya Bir Soruşturma Daha!
Gazeteci Fatih Altaylı, cezaevindeyken hakkında açılan davalara bir yenisini daha ekledi. Halk TV yazarı İsmail Saymaz’ın aktardığına göre, 5 Ağustos tarihli yayını nedeniyle YouTube kanalına erişim engeli getirilen Altaylı’ya, aynı yayın sebebiyle “yanıltıcı bilgi yaymak” iddiasıyla yeni bir soruşturma açıldı. Türk Ceza Kanunu’nun 207’nci maddesi kapsamında yürütülen soruşturma, 1 ila 3 yıl arasında hapis cezası istemini içeriyor.
Cezaevinde geçirdiği her günü mektuplarıyla takipçilerine ulaştıran gazeteci Fatih Altaylı, bu kez yine gündemde.
Saymaz, Halk TV'deki yazısında konuya ilişkin şu detaylara yer verdi:
