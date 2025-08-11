3 Yıla Kadar Hapis İstemi: Gazeteci Fatih Altaylı’ya Bir Soruşturma Daha!

'Fatih Altaylı’nın YouTube kanalına erişim engeli getirilmesinden sonra çıktığım Halk TV yayınında, “5 Ağustos tarifli yayından ötürü erişim engelleme ve içeriklerin kaldırılması kararı verildiyse bundan ötürü ayrı bir soruşturma açılmış olabilir. Fatih abiye bir soruşturma da yürütülebilir. Bu konuda endişe sahibiyim ” demiştim.

Nitekim, korktuğum oldu. Altaylı hakkında Türk Ceza Kanunu’nun 207 maddesi gereğince yanıltıcı bilgiyi yaydığı iddiası ve bir yıldan üç yıla kadar hapis cezası istemiyle soruşturma başlatıldı. Bu arada, Altaylı hakkındaki soruşturma, videonun yayınlandığı 5 Ağustos günü başlatılıyor. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu, mahkemeye gönderdiği yazıda, milli güvenlik ve kamu düzeninin bozulması suçlamasıyla 5 Ağustos’taki yayının ve YouTube kanalının erişime engellenmesini istiyor. İstanbul 6. Sulh Ceza Hakimliği, iki talebe ek olarak, savcılık talep etmediği halde içeriklerin çıkarılmasına da karar veriyor. Altaylı’nın avukatları itiraz etti. YouTube henüz kararı uygulamış değil.'