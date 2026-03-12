Seçtiğin Yemekler Ne Kadar Kusursuz Olduğunu Söylüyor!

Bazen bir insanı tanımanın en kısa yolu onun tabaktaki tercihlerini izlemektir. Kimisi mükemmel bir düzen arar, kimisi lezzetin peşinden gider, kimisi de “yeter ki güzel olsun” diyerek akışına bırakır. Peki senin yemek seçimlerin kusursuzluk seviyen hakkında ne söylüyor?