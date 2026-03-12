onedio
Muhasebeciliği Bırakan Kadın, Devlet Desteğiyle Büyük Bir Çiftlik Kurdu

Muhasebeciliği Bırakan Kadın, Devlet Desteğiyle Büyük Bir Çiftlik Kurdu

Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt - Yaşam Editörü
12.03.2026 - 15:57

Kayseri’de muhasebecilik yapan üç çocuk annesi Asiye Sağır, mesleğini bırakıp memleketine dönerek hayvancılığa başladı. Devlet desteğiyle kurduğu çiftlikte kısa sürede üretimini büyüten Sağır, birkaç yıl içinde sürüsünü yüzlerce başa ulaştırdı. Bugün hem üretim yapıyor hem de kurduğu işletmeyle istihdama katkı sağlıyor.

Kayseri’de uzun yıllar muhasebecilik yapan üç çocuk annesi Asiye Sağır, mesleğini bırakıp memleketine dönerek hayvancılığa yöneldi.

Kayseri’de uzun yıllar muhasebecilik yapan üç çocuk annesi Asiye Sağır, mesleğini bırakıp memleketine dönerek hayvancılığa yöneldi.

Devlet destekli bir proje sayesinde kurduğu çiftlikte kısa sürede büyük bir üretim kapasitesine ulaşan Sağır, bugün yüzlerce başlık bir sürüyü yönetiyor. Kurduğu tesis hem istihdam sağlıyor hem de damızlık ve kurbanlık üretimiyle bölge ekonomisine katkı sunuyor.

Bir dönem Kayseri'de muhasebecilik yapan 3 çocuk annesi Sağır, memleketinde satın aldığı 55 dekarlık arazide hayvancılık yapmak için 2021 yılında TKDK'ye proje başvurusunda bulundu.

Bir dönem Kayseri'de muhasebecilik yapan 3 çocuk annesi Sağır, memleketinde satın aldığı 55 dekarlık arazide hayvancılık yapmak için 2021 yılında TKDK'ye proje başvurusunda bulundu.
Projesi kabul edilen Sağır, yaklaşık 1 milyon 440 bin liralık yatırımın 607 bin lirasını hibe olarak aldı. Bu destekle Avrupa Birliği ve halk sağlığı kriterlerine uygun, 3 bin 800 metrekare kapalı alana sahip, iki yem deposu ve gübre çukuru bulunan modern bir ahır kurdu.

2022 yılında 103 koyunla üretime başlayan Sağır, geçen üç yıl içinde sürüsünü yaklaşık 800 başa çıkardı. Kurduğu çiftlikte dört kişiye istihdam sağlayan girişimci, damızlık ve kurbanlık koyun satışından gelir elde ediyor.

Asiye Sağır, çocukluk yıllarından bu yana hayvancılığa ilgi duyduğunu belirterek, muhasebecilik yaptığı dönemde de bu hayali aklından çıkarmadığını söyledi.

Asiye Sağır, çocukluk yıllarından bu yana hayvancılığa ilgi duyduğunu belirterek, muhasebecilik yaptığı dönemde de bu hayali aklından çıkarmadığını söyledi.
Mesleğini sevmediğini fark ettiğini ve eşinin desteğiyle memleketine dönerek üretime başladığını ifade etti.

Hayvancılığı çocukluğundan beri çok sevdiğini vurgulayan Sağır, şunları kaydetti:

'Kendi imkanlarımızla yapamayacağımız bir yatırımı yüzde 75 hibe desteğiyle hayata geçirdik. İlk olarak 103 koyunla üretime başladık, şu an 800'e yakın koyunumuz var. Dünyadaki en güzel şey üretmek ve çalışmak. İnsanın kendi parasını kazanması kadar değerli bir şey yok.'

Kadın ve genç girişimcilere üretimden kopmamaları tavsiyesinde bulunan Sağır, hayvancılığın emek isteyen ancak sevildiğinde kazanç sağlayan bir meslek olduğunu dile getirdi.

İlk zamanlarda çevresinden eleştiriler aldığını ancak eşinin en büyük destekçisi olduğunu belirten Sağır, buna rağmen üretmeye devam ettiğini anlattı.

AB standartlarına uygun şekilde kurulan çiftlikte birçok işlemin otomatik sistemlerle yürütüldüğünü aktaran Sağır, kuzulama döneminin başladığını ve verimli bir sezon geçirdiklerini söyledi. Sağır, çiftlikte yetiştirilen Sivas kangal ve Arap cinsi koyunların damızlık ve kurbanlık olarak satışa sunulduğunu ifade etti.

