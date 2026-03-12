Muhasebeciliği Bırakan Kadın, Devlet Desteğiyle Büyük Bir Çiftlik Kurdu
Kayseri’de muhasebecilik yapan üç çocuk annesi Asiye Sağır, mesleğini bırakıp memleketine dönerek hayvancılığa başladı. Devlet desteğiyle kurduğu çiftlikte kısa sürede üretimini büyüten Sağır, birkaç yıl içinde sürüsünü yüzlerce başa ulaştırdı. Bugün hem üretim yapıyor hem de kurduğu işletmeyle istihdama katkı sağlıyor.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Kayseri’de uzun yıllar muhasebecilik yapan üç çocuk annesi Asiye Sağır, mesleğini bırakıp memleketine dönerek hayvancılığa yöneldi.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Bir dönem Kayseri'de muhasebecilik yapan 3 çocuk annesi Sağır, memleketinde satın aldığı 55 dekarlık arazide hayvancılık yapmak için 2021 yılında TKDK'ye proje başvurusunda bulundu.
Asiye Sağır, çocukluk yıllarından bu yana hayvancılığa ilgi duyduğunu belirterek, muhasebecilik yaptığı dönemde de bu hayali aklından çıkarmadığını söyledi.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım, 2024 yılında da mezun oldum. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın