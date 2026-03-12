Muhasebeciliği Bırakan Kadın, Devlet Desteğiyle Büyük Bir Çiftlik Kurdu

Mesleğini sevmediğini fark ettiğini ve eşinin desteğiyle memleketine dönerek üretime başladığını ifade etti.

Hayvancılığı çocukluğundan beri çok sevdiğini vurgulayan Sağır, şunları kaydetti:

'Kendi imkanlarımızla yapamayacağımız bir yatırımı yüzde 75 hibe desteğiyle hayata geçirdik. İlk olarak 103 koyunla üretime başladık, şu an 800'e yakın koyunumuz var. Dünyadaki en güzel şey üretmek ve çalışmak. İnsanın kendi parasını kazanması kadar değerli bir şey yok.'

Kadın ve genç girişimcilere üretimden kopmamaları tavsiyesinde bulunan Sağır, hayvancılığın emek isteyen ancak sevildiğinde kazanç sağlayan bir meslek olduğunu dile getirdi.

İlk zamanlarda çevresinden eleştiriler aldığını ancak eşinin en büyük destekçisi olduğunu belirten Sağır, buna rağmen üretmeye devam ettiğini anlattı.

AB standartlarına uygun şekilde kurulan çiftlikte birçok işlemin otomatik sistemlerle yürütüldüğünü aktaran Sağır, kuzulama döneminin başladığını ve verimli bir sezon geçirdiklerini söyledi. Sağır, çiftlikte yetiştirilen Sivas kangal ve Arap cinsi koyunların damızlık ve kurbanlık olarak satışa sunulduğunu ifade etti.