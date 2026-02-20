Sevgili Oğlak, bugün senin için her zamankinden biraz daha farklı bir gün olacak gibi duruyor. Gökyüzündeki Mars ve Chiron'un uyumlu açısı, aile ve kariyer dengen üzerinde bir yarayı iyileştirme fırsatı sunuyor. Bu, belki de geçmişte yaşadığın ve belki hala içten içe seni rahatsız eden bir iş-aile çatışmasının çözülmesi anlamına gelebilir. Kim bilir, belki de bu, evden çalışma düzeninin ya da belki de tamamen yeni bir yaşam düzeninin kapıda olduğunu işaret ediyor.

Ayrıca, uzun vadeli planlarını cesurca güncelleme zamanının geldiğini de hatırlatmak isteriz. Çünkü bu dönemde kontrol tamamen senin elinde. Belki de bu, hayatının bir sonraki büyük adımını atmanın tam zamanıdır. Şimdi, kendini güçlü, kararlı ve net hissetme zamanı. İlerlemeye, gerekirse düzen değiştirmeye ve uzun vadeli başarılara odaklan. Unutma, senin yıldızların her zaman seninle. Yarın görüşünceye kadar şans seninle olsun…