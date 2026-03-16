Sevgili Oğlak, bugün seni bekleyen birçok zorluğa karşı duruşunu koruman ve kendine olan güvenini sergilemen için bacaklarının gücüne ve esnekliğine ihtiyacın olacak. Bu nedenle, asil tendonun ve kaval kemiği arkasında yer alan soleus adını verdiğimiz baldır kaslarının esnekliğini arttırmak için biraz zaman ayırmalısın.

Bunun için ise topuklarında biriken gerginliği gidermek adına, ayaklarını bir tenis topu üzerinde yuvarlamayı denemelisin. Bu, hem ayaklarının rahatlamasını sağlayacak hem de kaslarının daha esnek hale gelmesine yardımcı olacaktır. Ayrıca, bacak arkasındaki kasları uzun süre esnetmek de, kaslarının daha sağlıklı ve esnek olmasını sağlayacak bir diğer önemli adım olacaktır.

Bununla birlikte, kan dolaşımının alt bacaklarda göllenmesini engellemek ve damar sağlığını korumak için bugün sık sık pozisyon değiştirmen gerekiyor. Yarın görüşmek üzere, sağlıkla kal…