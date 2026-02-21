Sevgili Oğlak, bugün aşk hayatında yumuşacık bir rüzgar esiyor... Eğer bekar bir Oğlak burcuysan, bugün seni hem ciddi hem de cömert bir kişiyle tanıştırabilir. Bu kişi, hayatına taze bir enerji ve canlı bir renk katacak biri olabilir. Bu yeni tanışma, sakin ve huzurlu bir aşkın ilk kıvılcımlarını ateşleyebilir.

Şimdi bu yeni aşkın temellerini atan heyecanla sevgiyi kucaklamalısın. Belki de bu dönemde duygusal sınırları aşmayı tercih etmeli, kendini bir yabancıya ya da partnerine açıklamalısın! Yarın görüşmek üzere, aşkla kal…