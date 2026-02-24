Sevgili Oğlak, bugün aşk hayatın da bazı sürprizlerle karşılaşabilirsin. Yarım kalmış bir hesaplaşma ya da bastırılmış bir duygu, belki de beklenmedik bir anda, tüm şiddetiyle yeniden alevlenebilir. Bu duygusal patlama, seni hem şaşırtabilir hem de biraz huzursuz edebilir.

Eski bir mesajın ağırlığı, belki de silinmemiş bir his, aniden kalbini sıkıştırabilir. Bu duygular, geçmişin tozlu sayfalarından çıkıp geleceğine doğru uzanan bir köprü bile olabilir. Bu köprünün üzerinden geçmek ise kalbinde bir yara açabilir ama aynı zamanda, bu yaranın iyileşmesine de yardımcı olabilir. İşte bu yüzden eski bir aşkın kollarına yeniden atılmaya ne dersin? Belki de bu, tam da ihtiyacın olan şeydir. Yarın görüşmek üzere, aşkla kal…