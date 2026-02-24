Sevgili Oğlak, bugün Merkür'ün duraklama moduna geçmesi ile iş hayatında biraz yavaşlama ve strateji değişikliği yapabilirsin. Hızla ilerleyen bir projen varsa ya da bir yanıtı dört gözle bekliyorsan, belki de sonuçları kristalize olmaya başlamışken biraz duraksama yaşayabilirsin. Ancak bu durumu asla büyük bir aksilik veya kayıp olarak görmemelisin. Tersine, bu duraklama senin için pazarlık gücünü artırma ve daha iyi bir pozisyon elde etme fırsatı sunuyor.

İşte tam da bu nedenle, hızla karar verip hemen eyleme geçmek yerine, karşı tarafın sonraki adımını gözlemlemeli ve benzersiz analitik zekanı kullanarak oyunun kurallarını lehine çevirmelisin. Merkür'ün duraklama döneminde bir teklif geri çekilse bile, bu durumun aslında daha iyi bir teklifin yolda olduğunun habercisi olduğunu sakın unutma. Sabırlı ve kontrollü kalırsan, hafta sonuna kadar elinde çok daha güçlü ve avantajlı bir seçenek olabilir. Yarın görüşünceye kadar şans seninle olsun…