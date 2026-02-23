Sevgili Oğlak, bugün hızla ilerleyen Güneş, seni perde arkasındaki işlerle meşgul etmeye yönlendiriyor. Bu durum, belki de yarım kalmış bir projenin son rötuşlarını yapman ya da uzun zamandır beklemekte olan bir başvurunun sonucunu öğrenmen anlamına gelebilir. Enerji akışı huzurlu bir ilerleme şeklinde görünse de bu sessizliğin altında kıpır kıpır bir heyecanın olduğunu da hissedebilirsin. Özellikle kapalı kapılar ardında yürütülen bir görüşmenin olumlu sonuçlanma ihtimali, seni gizli bir heyecana sürükleyebilir.

Bugünün sana sunduğu bu fırsatları değerlendirmek için detayları bir araya getirme, eksiklikleri düzeltme ve strateji belirleme konularına odaklanmalısın. Açık bir rekabet yerine, ince düşünülmüş hamlelerle öne çıkıyorsun. Bir yönetici ya da üst düzey bir pozisyondaki kişiden gelen geri bildirim, ilk anda seni biraz düşündürebilir ama aslında bu durum, bir terfi ya da görev değişimi için gerekli hazırlıkların bir parçası olabilir. Bu yüzden, bugünü stratejik planlama ve detaylara odaklanma günü olarak değerlendirebilirsin. Yarın görüşünceye kadar şans seninle olsun…