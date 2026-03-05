Sevgili Oğlak, bugün Venüs'ün Koç burcuna geçişiyle birlikte, ev ve iş hayatın arasındaki hassas dengenin biraz sarsılacağı bir döneme adım atıyorsun. Aile içindeki bir durum ya da evle ilgili bir konu, iş hayatındaki düzenli planlarını beklenmedik bir şekilde etkileyebilir, belki de biraz dağıtabilir. Cuma günü vereceğin bir karar, yaşam alanında kalıcı bir değişikliği tetikleyebilir, bu değişiklik ise yeni bir dönemin habercisi olabilir, belki de hayatında yeni bir sayfa açmanın zamanı gelmiştir.

Venüs'ün enerjisi bugün, evindeki huzur ve konforun, iş performansını ne derece etkilediğini daha net bir şekilde görmeni sağlayacak. Bu, belki de evindeki huzurun iş hayatındaki başarına ne kadar etki ettiğini daha önce hiç düşünmediğin bir şekilde gösterecek. Venüs'ün bu geçişi, daha cesur ve iddialı yaşam planları yapman için seni teşvik ediyor. Bu arada evden çalışmayı düşünebilir, yeni bir eve taşınmayı planlayabilir ya da ofis ortamında bir değişikliği de gündeme getirebilirsin. Yarın görüşünceye kadar şans seninle olsun…