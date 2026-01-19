Sevgili Boğa, bugün Güneş'in Kova burcuna geçişi ile birlikte, sinir sistemim üzerinde belirgin bir etki hissedebilirsin. Ama neyse ki bu geçiş aynı zamanda, farkındalığını arttırma ve enerjini daha bilinçli bir şekilde kullanma imkanı sunuyor.

Tam da bu noktada enerjini bilinçli tüketmek için aynı anda pek çok işe odaklanmaktan vazgeçmelisin. Bu alışkanlığını bir kenara bırakmak ve tek bir işe odaklanmak, hem bedenini hem de zihnini rahatlatacaktır. Bu rahatlama ise gün boyunca daha huzurlu hissetmene yardımcı olacak.

Nefes çalışmaları, kısa yürüyüşler ve bilinçli yavaşlama bugünün anahtar kelimeleri. Nefesini kontrol etmek, bedeninin ve zihninin stres seviyesini düşürmeye yardımcı olabilir. Bu sayede sinir sistemindeki hassasiyet de azalacaktır. Yarın görüşmek üzere, sağlıkla kal…