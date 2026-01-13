onedio
14 Ocak Çarşamba Boğa Burcu Günlük Sağlık Burç Yorumu

Boğa Burcu right-white
14 Ocak 2026, Günlük Sağlık Burç Yorumu

astroirem Astroloji Editörü
13.01.2026 - 18:01

Medikal astrolojiye göre, insan bedenini etkileyen gezegenlerin bugünkü hareketlerini inceledik. Boğa ve yükselen Boğa burçlarının sağlığının bugünün astrolojik olaylarından nasıl etkileneceğini ise dikkatle yorumladık. Peki, 14 Ocak Çarşamba günü Boğa ve yükselen Boğa burçları sağlıkla ilgili nelere dikkat etmeli? 

Gökyüzünün şifa enerjilerine göre 14 Ocak Çarşamba gününüz nasıl geçecek? Tabii bir de bugün kendiniz için ne yapmalısınız, açıklıyoruz.

İşte, Boğa ve yükselen Boğa burcu günlük medikal astroloji yorumları

Sevgili Boğa ve Yükselen Boğa Burçları

Sevgili Boğa, bugün senin için çok hareketli bir gün olacak gibi görünüyor! Sinir sistemin bugün adeta bir enerji deposu gibi çalışacak. Gün boyunca Merkür ve Jüpiter'in karşıtlığından kaynaklanan bir enerji akışı hissedeceksin. Bu enerji akışı, zaman zaman ani gerginliklere ve huzursuzluklara neden olabilir. Uykuya dalmakta zorlanma yaşayabilirsin, bu yüzden uyandığında kendini biraz yorgun hissetmen normal.

Elektronik cihazlarla çok fazla vakit geçirmek, sinir sisteminin bu hali üzerinde ekstra bir yük oluşturabilir. Bilgisayar, telefon veya tablet gibi cihazları bir süreliğine bir kenara bırakmayı düşünmelisin. Bu, hem gözlerini dinlendirecek hem de sinir sisteminin biraz olsun rahatlamasını sağlayacak.

Akşam saatlerinde ise sessiz ve karanlık bir ortamda vakit geçirmek adeta bir şifa olacak. Yarın görüşmek üzere, sağlıkla kal…

