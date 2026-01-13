Sevgili Boğa, bugün iş hayatında dikkatli olmalısın. Merkür ve Jüpiter'in karşıtlığı, seni maddi gerçeklerle yüzleştirebilirken aynı zamanda iş hayatında ufkunu genişletme isteği de yaratıyor. Belki de uzun zamandır hayalini kurduğun bir projeyi hayata geçirmek için destek arayışına girebilirsin. Ancak unutma ki her söylenene hemen inanmak ya da fazla iyimser davranmak riskli olabilir.

Kariyer hayatında ise bugün eğitim, yurt dışı bağlantıları veya hukuki konularla ilgili gelişmeler dikkat çekiyor. Belki de büyük bir hedefe ulaşmak için önemli bir konuşma yapabilir ya da önemli bir mail alabilirsin. Ancak beklentilerini yükseltmeden önce detayları kontrol etmeyi unutma. 'Olur gibi' görünen her şey, gerçekten olur anlamına gelmeyebilir.

Peki ya aşk? Aşk hayatına geldiğimizde ise bugün duyguların oldukça derin ve ifadelerin cesur. Merkür ve Jüpiter'in enerjisi üzerindeyken, uzak ya da farklı bir kültürden biriyle arandaki iletişim heyecan yaratabilir. Belki de bir mesaj, kalbinde uzun zamandır hissetmediğin bir kıpırtıyı ortaya çıkarabilir. Aşka kapılmak ve sınırları aşmak için fazla cesur olduğun bugün, gerçek aşkı biraz uzakta bulabilirsin. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal…