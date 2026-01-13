Sevgili Boğa, bugün iş hayatında biraz daha dikkatli olman gerekiyor. Gökyüzünde Merkür ve Jüpiter'in karşı karşıya geldiği bir gün yaşayacağız ve bu durum, maddi gerçeklerle yüzleşmeni gerektirebilir. Ancak aynı zamanda iş hayatında yeni ufuklara yelken açma isteğini de tetikleyebilir. Belki de uzun zamandır aklında olan ve hayalini kurduğun bir projeyi hayata geçirmek için destek arayışına girebilirsin. Tabii bu süreçte, her duyduğuna hemen inanmak ya da aşırı iyimser davranmak, senin için riskli olabilir.

Kariyer hayatında ise bugünün öne çıkan konuları eğitim, yurt dışı bağlantıları veya hukuki meseleler olacak gibi görünüyor. Belki de büyük bir hedefe ulaşmak için hayati öneme sahip bir konuşma yapabilir ya da önemli bir mail alabilirsin. Tam da bu noktada, beklentilerini yükseltmeden önce her detayı kontrol etmeyi unutmamalısın. Çünkü 'olur gibi' görünen her şey, gerçekte beklediğin gibi sonuçlanmayabilir. Yarın görüşünceye kadar şans seninle olsun…