Sevgili Boğa, bugün aşk hayatında duygusal dalgalanmaların zirve yapacağı bir gün olacak. Duyguların derinleşiyor ve ifadelerin cesaretini artırıyor. Merkür'ün hızlı enerjisi ve Jüpiter'in genişleyen gücü üzerindeyken, belki de uzakları yakın edecek bir yabancı ya da senden çok farklı bir kültüre sahip biriyle arandaki iletişimde adrenalin dolu anlar yaşayabilirsin.

Bir mesaj, belki de uzun zamandır kalbinde hissetmediğin bir heyecanı, bir kıpırtıyı ortaya çıkarabilir. Kim bilir belki de bu mesaj, uzun zamandır beklediğin o özel kişiden gelebilir. Bugün aşka kapılmak ve sınırları aşmak için fazlasıyla cesur hissediyorsun. Bu cesaretin, belki de gerçek aşkı biraz daha uzaklarda, beklenmedik bir yerde bulmanı sağlayabilir. Bugün aşkın sınırlarını zorlama ve cesur adımlar atma günü. Kendini bu heyecanlı maceraya bırak ve bakalım neler olacak? Yarın görüşmek üzere, aşkla kal…