18 Ocak Pazar Boğa Burcu Günlük Sağlık Burç Yorumu

Boğa Burcu right-white
18 Ocak 2026, Günlük Sağlık Burç Yorumu

astroirem Astroloji Editörü
17.01.2026 - 18:01

Medikal astrolojiye göre, insan bedenini etkileyen gezegenlerin bugünkü hareketlerini inceledik. Boğa ve yükselen Boğa burçlarının sağlığının bugünün astrolojik olaylarından nasıl etkileneceğini ise dikkatle yorumladık. Peki, 18 Ocak Pazar günü Boğa ve yükselen Boğa burçları sağlıkla ilgili nelere dikkat etmeli? 

Gökyüzünün şifa enerjilerine göre 18 Ocak Pazar gününüz nasıl geçecek? Tabii bir de bugün kendiniz için ne yapmalısınız, açıklıyoruz.

İşte, Boğa ve yükselen Boğa burcu günlük medikal astroloji yorumları

Sevgili Boğa ve Yükselen Boğa Burçları

Sevgili Boğa, bugün Oğlak burcunda gerçekleşen Yeni Ay, hayatına yeni bir bakış açısı getiriyor. Bu dönemde, özellikle üreme sistemi sorunları ve hormon dengen üzerinde daha fazla durman gerekiyor. Peki, bedeninin verdiği tepkilerin ve duygusal durumunla ne kadar bağlantılı olduğunu hiç düşündün mü? 

İşte Yeni Ay, tam da bu konuyu gündeme getiriyor. Duygusal dalgalanmalarının, bedeninin tepkilerini doğrudan ilişkili olduğunu fark edeceksin. Sinirli, stresli, mutlu ve huzurlu anlardaki iniş çıkışların nedeni hormonlar olabilir. Bugün kendini zorlamamak ise oldukça önemli. Yani, kendine biraz mola ver, dinlen ve rahatla. Ayrıca hissettiğin rahatsızlıkları da göz ardı etme ve bir hekime başvurmayı unutma. Yarın görüşmek üzere, sağlıkla kal…

