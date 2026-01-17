Sevgili Boğa, bugün gökyüzünde Oğlak burcunda bir Yeni Ay doğuyor. Bu Yeni Ay, kariyer hayatında uzun süredir belirsizlik içinde beklettiğin kararları masaya yatırmanı sağlıyor. Gün içinde beklenmedik bir şekilde yön değişikliği gerektiren durumlarla karşılaşabilirsin. Tüm bu durumlar ise alıştığın ve konforlu hissettiğin alanlardan çıkmanı gerektirebilir.

Şimdi belirsizlikler ve değişim süreçlerine karşı, planlarını daha gerçekçi bir zemine oturtmanın tam zamanı. Her şey hemen yoluna girmese de bugün atacağın adımların ileride kalıcı ve olumlu sonuçlar doğuracağına emin olabilirsin. Sabırlı olman gereken bir gün ama emin ol, verdiğin emeklerin karşılığı ilerleyen zamanlarda sana dönecektir.

Peki ya aşk? Aşk hayatında da Oğlak burcundaki Yeni Ay'ın etkisini hissedeceksin. İlişkilerde güven ve istikrar ihtiyacın artacak. Duygularını açıkça ifade etmekte zorlanabilirsin ama iç dünyanda netleşmeler yaşanıyor. Partnerinin yaklaşımı üzerine düşünmeni sağlayacak olaylar da söz konusu olabilir. Bu Yeni Ay, aşk hayatında sağlam temeller atmanı sağlayacak olgunlaşma sürecini başlatıyor. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal…