Sevgili Boğa, bugün Ay'ın Oğlak burcuna geçişiyle birlikte, kariyer hayatında yeni bir sayfa açmaya hazır olmalısın. Özellikle uzun vadeli planların, resmi başvuruların ve kariyer hedeflerinle ilgili önemli adımlar atman için kozmik destek tam anlamıyla yanında. Bugün, küçük ama sağlam adımlarla ilerlemek, senin için büyük bir avantaj yaratıyor. Ayrıca, maddi konularla ilgili bir karar alman da gündeme gelebilir.

Tam da bu noktada Ay'ın etkisiyle, risk almak yerine daha garanti adımlar atmayı tercih edebilirsin. Yöneticilerin ya da iş ortaklarınla güven veren bir duruş sergilemek konusunda mutabık kalabilirsin. Bir yandan da iş planını uzun vadeye yaymayı düşün deriz. Aklındaki projeleri adım adım netleştirip hayata geçirmek için iş ortakların, yatırımcılar ya da ekibinle dikkatle plan yap. Gün sonunda ise senin için doğru yeri ve zamanı belirlemiş!

Gelelim aşka! Aşk hayatında ise bugün daha ciddi ve gerçekçi bir ruh hali içerisinde olabilirsin. Duygularını sorgulamak, ilişkinin geleceğini düşünmek isteyebilirsin. Partnerinle geleceğe dair konuşmalar yapmak için bugün oldukça uygun bir gün. Ancak dikkatli ol, aşk bu her zaman tam da istediğini bulamayabilirsin. Tabii bekarsan, olgun ve ayakları yere sağlam basan bir kişiyle tanışma ihtimalin oldukça yüksek. Lakin birbirinize uygun musunuz, anlamak için zamana ihtiyaç duyabilirsin. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal…