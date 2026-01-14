Sevgili Boğa, bugün hayatının finansal yönüne odaklanman gerekecek gibi görünüyor. Kariyerinde güçlü bir adım atmayı düşünüyor, yeni bir iş teklifini değerlendiriliyor, bir ödemenin ya da beklediğin bir miras haberinin yollarını gözlüyor olabilirsin. Üstelik artık sabırsızlandığını da tahmin edebiliyoruz. Lakin her şeyi netleştirmeden karar vermek pek senin tarzın değil.

İşte tam da bu yüzden, acele etmemelini ve dereyi görmeden parçalarını sıvamamanı öneririz. Her ihtimale de hazır olsan iyi edersin, zira para konusunda yüzün şimdilik gülmeyebilir. Doğru zamanın gelmesini bekle... Zira, zamanı geldiğinde bereketlenen kazancın ve keseni dolduran para ile konforlu bir yaşantıya kavuşabilirsin.

Peki ya aşk? Aşk hayatında ise duyguların derinleşmeye başlıyor. Şimdi partnerinden ve aşktan beklentin artıyor. Saygı, sevgi ve heyecanın bir arada olmasını talep ettiğin bir dönem başlıyor. Biraz şımartılmak da hiç fena olmazdı, değil mi? Tabii bekarsan, bugün tanışabileceğin bir kişi, sana tanıdık bir hissiyat verebilir. Ama sakın bu yabancının 'love bombing'ine kanma. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal…