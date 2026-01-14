Sevgili Boğa, bugün aşk hayatında duygusal bir döneme giriyoruz. Kalbinin derinliklerine inmeye, duygularını daha yoğun bir şekilde yaşamaya hazır mısın? Partnerine karşı beklentilerin artıyor, daha çok sevgi, saygı ve heyecan arıyorsun. Aşkın tüm renklerini bir arada yaşamak, biraz da şımartılmak istiyorsun. Zaten kim sevgi ile şımartılmak istemez ki, değil mi?

Öte yandan eğer bekarsan, bugün tanışabileceğin bir kişi, sana tanıdık bir hissiyat verebilir. Belki de aşk kapını çalıyor. Ancak dikkatli ol, bu yeni yüzün 'love bombing' taktiklerine kanmayasın diye uyarıyoruz. Yani, bir anda sana aşırı ilgi gösterip sonra birden bire ilgisini çekme olasılığına karşı hazırlıklı ol. Yarın görüşmek üzere, aşkla kal…