Boğa Burcu right-white
15 Ocak 2026, Günlük Aşk Burç Yorumu

astroirem Astroloji Editörü
14.01.2026 - 18:01

Boğa ve yükselen Boğa burçlarının duygularının günün astrolojik olaylarından nasıl etkileneceğini yorumladık. Bugün aşk mı, yoksa ayrılık mı kapınızı çalacak? Peki aşk falına göre 15 Ocak Perşembe gününüz nasıl geçecek? 

15 Ocak Perşembe günü Boğa ve yükselen Boğa burcunun aşk hayatında neler olacak? Burçlara özel aşk yorumlarına göre ilişkinizde neler değişecek? 

İşte, Boğa ve yükselen Boğa burcuna özel günlük aşk falı

Sevgili Boğa ve Yükselen Boğa Burçları

Sevgili Boğa, bugün aşk hayatında duygusal bir döneme giriyoruz. Kalbinin derinliklerine inmeye, duygularını daha yoğun bir şekilde yaşamaya hazır mısın? Partnerine karşı beklentilerin artıyor, daha çok sevgi, saygı ve heyecan arıyorsun. Aşkın tüm renklerini bir arada yaşamak, biraz da şımartılmak istiyorsun. Zaten kim sevgi ile şımartılmak istemez ki, değil mi?

Öte yandan eğer bekarsan, bugün tanışabileceğin bir kişi, sana tanıdık bir hissiyat verebilir. Belki de aşk kapını çalıyor. Ancak dikkatli ol, bu yeni yüzün 'love bombing' taktiklerine kanmayasın diye uyarıyoruz. Yani, bir anda sana aşırı ilgi gösterip sonra birden bire ilgisini çekme olasılığına karşı hazırlıklı ol. Yarın görüşmek üzere, aşkla kal…

