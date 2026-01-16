Sevgili Boğa, bugün Venüs'ün Kova burcuna geçişiyle birlikte, kariyer hayatında fark edilme ve görünür olma arzunun tavan yaptığını hissedebilirsin. Otorite figürlerinin gözlerini üzerine çekebilecek bir duruş sergileme potansiyelin var. Hafta sonu olmasına rağmen, aklını meşgul eden bir hedefin var ve bu hedef seni harekete geçiriyor. Uzun vadeli bir planın ilk adımını atmaya da hazırsın.

Tam da bu noktada klasik yöntemlerin dışına çıkmak isteyebilirsin. Farklı bir yaklaşım, cesur bir fikir ya da alışılmadık bir öneri gündeme gelebilir. Bu tavrınla, rakiplerinden bir adım öne çıkabilirsin. Bugün attığın bu adımlar, gelecekte prestijini artırabilir.

Peki ya aşk? Aşk hayatında ise 'özgürlük mü, güven mi?' sorusu gündemini meşgul ediyor. Partnerinle arandaki dengeyi yeniden tanımlama fırsatın var. Yani, bir karar vermelisin; birlikte misiniz, yoksa ayrı mı? Eğer bekarsan, sosyal ortamlarda dikkat çeken bir karşılaşma söz konusu olabilir. Aşk, bugün biraz sıra dışı ama oldukça heyecanlı görünüyor. Ona kalıp ama hemen güvenme, tabii özgürlüğünden de hemen vazgeçme. Zira bu yakınlaşmaya ilişki demek için zaman gerek. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal…