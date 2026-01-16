Sevgili Boğa, günün enerjisi, aşk hayatında karışıklığa yol açmış olabilir. 'Özgürlük mü, güven mi?' diye kendine sormaya başlayabilirsin. İlişkindeki dengeyi yeniden belirleme ve belki de biraz düzenleme fırsatı ise hâlâ senin elinde. Yani, bir karar verme zamanı geldi çattı; ya birlikte devam edeceksiniz ya da yollarınızı ayıracaksınız.

Tabii bekarsan, bugün sosyal ortamlarda gözler üzerinde olabilir. Beklenmedik bir karşılaşma, belki de bir aşk macerası seni bekliyor. Aşk, bugün biraz sıra dışı, belki de alışılmışın dışında bir durumla karşına çıkabilir ama heyecanı da cabası. Fakat unutma ki yeni bir kişiyle tanıştığında hemen ona güvenmek yerine biraz zaman tanı. Tabii güvendiğinde de sınırları aşıp özgürlüğünden vazgeçme! Yarın görüşmek üzere, aşkla kal…