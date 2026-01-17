onedio
Boğa Burcu
18 Ocak 2026, Günlük Aşk Burç Yorumu

astroirem
astroirem Astroloji Editörü
17.01.2026 - 18:01

Boğa ve yükselen Boğa burçlarının duygularının günün astrolojik olaylarından nasıl etkileneceğini yorumladık. Bugün aşk mı, yoksa ayrılık mı kapınızı çalacak? Peki aşk falına göre 18 Ocak Pazar gününüz nasıl geçecek? 

18 Ocak Pazar günü Boğa ve yükselen Boğa burcunun aşk hayatında neler olacak? Burçlara özel aşk yorumlarına göre ilişkinizde neler değişecek? 

İşte, Boğa ve yükselen Boğa burcuna özel günlük aşk falı

Sevgili Boğa ve Yükselen Boğa Burçları

Sevgili Boğa, bugün aşk hayatında bir dizi değişiklikle karşılaşabilirsin. Hatta, Oğlak burcundaki Yeni Ay'ın güçlü etkisini tüm hücrelerinde hissedeceksin. Bu etki, ilişkilerinde daha fazla güven ve istikrar arayışını tetikleyebilir. Bir yandan duygularını açıkça ifade etmekte zorlanabilirken, diğer yandan iç dünyanda önemli netleşmeler yaşanabilir.

Partnerinin yaklaşımı üzerine düşünmeni sağlayacak bazı olaylar da gündeme gelebilir. Bu olaylar, ilişkinin geleceğini şekillendirecek önemli birer kilometre taşı olabilir. İlişkindeki bu dönüm noktaları, belki de ilk defa gerçekten ne istediğini ve neye ihtiyacın olduğunu anlamanı sağlayabilir. Görünen o ki bu Yeni Ay, aşk hayatında sağlam temeller atmanı sağlayacak bir olgunlaşma sürecini başlatıyor. Yarın görüşmek üzere, aşkla kal…

