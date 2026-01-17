Sevgili Boğa, bugün aşk hayatında bir dizi değişiklikle karşılaşabilirsin. Hatta, Oğlak burcundaki Yeni Ay'ın güçlü etkisini tüm hücrelerinde hissedeceksin. Bu etki, ilişkilerinde daha fazla güven ve istikrar arayışını tetikleyebilir. Bir yandan duygularını açıkça ifade etmekte zorlanabilirken, diğer yandan iç dünyanda önemli netleşmeler yaşanabilir.

Partnerinin yaklaşımı üzerine düşünmeni sağlayacak bazı olaylar da gündeme gelebilir. Bu olaylar, ilişkinin geleceğini şekillendirecek önemli birer kilometre taşı olabilir. İlişkindeki bu dönüm noktaları, belki de ilk defa gerçekten ne istediğini ve neye ihtiyacın olduğunu anlamanı sağlayabilir. Görünen o ki bu Yeni Ay, aşk hayatında sağlam temeller atmanı sağlayacak bir olgunlaşma sürecini başlatıyor. Yarın görüşmek üzere, aşkla kal…