Sevgili Boğa, kahve fincanını kaldır ve bir yudum al! Çünkü heyecanla beklediğiniz Cuma günü nihayet geldi! Ancak bugün, Mars'ın Kova burcuna geçişiyle birlikte iş hayatında alışık olmadığın bir hızlanma yaşanıyor. Normalde haftanın son günü biraz daha rahat ve gevşek olurken, bugün üstlerinden gelen beklenmedik talepler ya da ani kararlar, planlarını altüst edebilir.

Tam da bu noktada sabit fikirlerini bir kenara bırakıp durumları kabullenip ona göre hareket etmen daha avantajlı bir pozisyona getirecektir seni. Zira eğer esnek olmazsan, kontrol etmekte zorlandığın durumlarla karşı karşıya kalabilirsin. Özellikle otorite figürleriyle fikir ayrılıkları yaşayabilirsin.

Artık direnmek yerine farklı düşünmeyi denemelisin. Böylece konfor alanından çıkıp oyunun yönünü değiştirebilirsin. Tabii bu sayede strateji değişikliği yapabilir ve başarı elde edebilirsin. Yarın görüşünceye kadar şans seninle olsun…