Sevgili Boğa, maddi konularla ilgili belirsizliklerin varsa, bugün onları çözümlemek için mükemmel bir gün olabilir. Güneş ve Merkür'ün Kova burcunda bir araya gelmesi, bu belirsizlikleri çözme konusunda sana yardımcı olacak bir enerji yaratıyor. Bu kavuşum, gelir ve gider dengeni yeniden gözden geçirme fırsatı sunuyor ve belki de maddi konulara dair yeni bir bakış açısı kazanmanı sağlıyor.

Bugün elde edeceğin bir bilgi, maddi konularla ilgili güçlü bir konuma geçiş yapmanı sağlayabilir. Bu durum, kontrolü daha fazla eline alma ihtiyacını artırabilir. Ancak burada dikkat etmen gereken bir nokta var; maddi güvende olma ihtiyacın ve yeniliklere açık olma arzun arasında bir çatışma yaşanabilir.

Ama endişelenme, çünkü Merkür Cazimi'nin getirdiği soğukkanlılık sayesinde, riskleri objektif bir şekilde değerlendirebilecek ve doğru kararları verebileceksin. Belki de daha önce 'bu olmaz' dediğin bir fikir, bugün senin için güvenli olduğu için mantıklı hale gelebilir. Yarın görüşünceye kadar şans seninle olsun…