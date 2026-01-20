Sevgili Boğa, bugün aşk hayatında bir dönüm noktası olabilir. Güneş ve Merkür'ün Kova burcundaki kavuşumu, belirsizliklerin üzerine bir perde açıyor ve seni aydınlatıyor. Bu, partnerinle arandaki bağı ve gelecek planlarını masaya yatırabileceğin, beklentilerini netleştirebileceğin süreci beraberinde getiriyor. İlişkinin temellerini sağlamlaştırmak ve birlikte nereye doğru ilerlediğini belirlemek için mükemmel bir fırsat.

Eğer bekarsan, sıra dışı ancak aynı zamanda sağlam bir duruşu olan, dikkat çekici biriyle karşılaşabilirsin. Bu kişi, belki de beklenmedik bir anda hayatına girebilir ve kalbini çalmak için doğru sözleri bulabilir. Sözlerin önem kazandığı bu dönemde, bu etkileyici yabancıya karşı dikkatli ol. Aşka kapılmaya çok hazırsın ve bu, kalbinin kırılma riskini de beraberinde getiriyor. Tabii unutma ki aşk da bir macera ve her macera da biraz risk içerir. Yarın görüşmek üzere, aşkla kal…