Sevgili Boğa, bugün aşk hayatında unutulmaz bir gün seni bekliyor. Belki de her zamanki gibi gittiğin o sakin kafede, enerji dolu spor salonunda ya da neşeli bir arkadaş toplantısında, beklenmedik bir çekim hissiyle karşılaşabilirsin. Bu kişi, seni adeta büyüleyecek, kalbinin hızla çarpmasına neden olacak ve belki de peşinden başka bir şehre, belki de başka bir hayata bile sürükleyebilir seni.

Birlikte hayatını değiştirmeyi düşüneceğin, belki de hayatının en önemli ilişkisine adım atıyorsun. Bu kişi, belki de seninle tamamen farklı bir kültürden, belki de tamamen farklı bir inanıştan olabilir. Ama unutma, aşk her zaman farklılıkların birleştiği yerdir. Ve belki de bu kişi, tam da senin için yaratılmıştır. Peki, bu farklılıkları yaşamaya, aşkın büyüleyici dünyasında kaybolmaya hazır mısın? Yarın görüşmek üzere, aşkla kal…